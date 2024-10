Muere el actor de The Warriors (Los amos de la noche) David Harris, a los 75 años

Muere el actor de The Warriors (Los amos de la noche) David Harris, a los 75 años - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

David Harris, actor conocido por interpretar a Cochise, miembro de la banda callejera protagonista de la cinta de de culto de 1979 The Warriors (Los años de la noche), ha fallecido a los 75 años.

Harris murió de cáncer el viernes en su casa de Nueva York, según confirmó su hija Davina Harris a The New York Times. David Dominic Harris nació en Nueva York el 18 de junio de 1949. Asistió a la High School of Performing Arts de Manhatthan, donde un profesor de inglés le sugirió que se uniera al departamento de arte dramático.

Su primer papel importante en la pantalla fue en el telefilme Judge Horton and the Scottsboro Boys, nominado a mejor dirección y guión en 1976. En 1977 participó en la obra Servicio secreto, protagonizada por Meryl Streep y John Lithgow. Pocos años después, el agente de Harris le puso en contacto con el director de The Warriors, Walter Hill.

Basada en la novela homónima de Sol Yurick de 1965, The Warriors relataba la historia de una banda callejera neoyorquina que debía huir del Bronx a Coney Island tras ser falsamente inculpados del asesinato de uno de los grandes líderes de la ciudad mientras eran perseguidos por el resto de bandas. El personaje Cochise encarnado por Harris contaba con arrojo y, sobre todo, con un singluar sentido de la moda, marcado por un pesado collar de turquesas y una diadema.

La película fue duramente criticada tras su estreno, pero más tarde recibió el apoyo de una ferviente base de fans y ahora cuenta con 88% de opiniones favorables en Rotten Tomatoes. "Estuve en Hong Kong, estuve en Filipinas, estuve en Tokio. He hecho muchas películas, pero me bajo del avión y la gente dice: 'Es el tipo de The Warriors'", reconoció Harris en una entrevista de 2019 a THR.

Harris apareció con diversos papeles en filmes como como Brubaker (1980), Historia de un soldado (1984), Fuego con fuego (1984) o James White (2015). En televisión, apareció en episodios de Ley & Orden y Ley & Orden: Unidad de víctimas especiales, Policías de Nueva York, Urgencias o Elementary. Sus últimos trabajos acreditados fueron la comedia musical Mommy's Box en 2016 y capítulos de las series Instinct en 2018 y First Wives Club en 2019.