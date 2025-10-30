Muere el actor de El príncipe de Bel-Air Floyd Roger Myers Jr., a los 42 años

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Floyd Roger Myers Jr., actor que interpretó a un joven Will Smith en un episodio de la serie El príncipe de Bel-Air, ha muerto a los 42 años.

Ha sido Tyree Trice, la hermana del intérprete, quien confirmó su fallecimiento. "Era un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya bondad, risa y calidez tocaban a todos los que conocía", escribió en la plataforma GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral y mantener a sus cuatro hijos.

Myers Jr. también fue el cofundador de la organización sin ánimo de lucro Fellaship Men's Group, dedicada, como se describe en su web, a crear un espacio seguro para que los hombres aborden desafíos emocionales y de salud mental. "RIP a nuestro querido hermano @rocwonder, uno de nuestros cofundadores. Se ha ido, pero no lo olvidaremos nunca. La misión continuará en tu honor. La próxima reunión de hombres será inolvidable, ¡tal como hablamos! Te queremos, hermano, descansa tranquilo, el hermano mayor se encargará de aquí en adelante", escribió la asociación en su cuenta de Instagram.

El actor y estrella infantil de los 90, dio vida en el segundo episodio de la temporada 3 de El príncipe de Bel-Air a una joven versión de su protagonista, Will Smith en uno de los flashback de la serie.

Además, Meyers Jr., también encarnó al hermano de Michael Jackson, Marlon, cuando eran niños, en la miniserie de seis episodios Los Jackson, y también interpretó a un estudiante en un capítulo de la comedia Young Americans.