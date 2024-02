Muere el actor de Porky's Tony Ganios a los 64 años

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

El actor Tony Ganios, conocido principalmente por su papel de Anthony 'Meat' Tuperello en la trilogía cómica para adultos Porkys, ha fallecido a los 64 años a causa de una insuficiencia cardíaca. Amanda Serano-Ganios, su prometida, es quien ha anunciado el fallecimiento del actor en las redes sociales.

Ganios fue hospitalizado el pasado sábado 17 de febrero en un hospital de Nueva York debido a una severa infección en la médula espinal. Tras ser intervenido con carácter de urgencia, el intérprete falleció la mañana siguiente de un paro cardíaco.

Según declaró Serrano-Ganios a People, todo sucedió de manera muy rápida. "No se encontraba bien y me lo ocultó durante días. Para cuando me lo contó y fue trasladado al hospital, su médula espinal estaba gravemente infectada. Lo operaron y a la mañana siguiente se le paró el corazón. Estoy destrozada. Me siento vacía por dentro. Era mi mejor amigo, mi alma gemela. Le quiero tanto", relató.

"Las últimas palabras que nos dijimos fueron 'te quiero'. El amor se queda corto. Lo eres todo para mí. Mi corazón, mi alma y mi mejor amigo. #Te quiero #tonyganios", escribía rota de dolor la prometida del actor en su cuenta de X, antes Twitter. Ganios hizo su debut en la gran pantalla de la mano de Philip Kaufman en 1979 con el filme The Wanderers (Las pandillas del Bronx), aunque, el papel que mayor fama le reportó fue el de Anthony Tuperello, alias, Meat en la irreverente comedia sexual de 1981, Porkys.

Tras el éxito del filme, el intérprete volvería a interpretar a su personaje, 'Cigarro Puro', como se lo conoció en el doblaje español de la cinta, en las dos siguientes entregas de la saga, Porky's II y Porky's Contraataca, estrenadas en 1983 y 1985, respectivamente. A finales de los 80, Ganios también participó en series como The Equalizer o El espantapájaros y la señora King, además de aparecer en otros filmes como La Jungla 2: Alerta Roja en 1990, El anillo de los mosqueteros, donde coincidió con David Hasselhoff, estrenada en 1992.

Su última aparición en la gran pantalla fue nuevamente bajo el ala de Kaufman en 1993 con el thriller protagonizado por Sean Connery Sol Naciente, donde también compartió escenas con Wesley Snipes.