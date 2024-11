Muere el actor de Juana de Arco o Por Siempre Jamás, Timothy West, a los 90 años

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Timothy West, actor británico de cine, teatro y televisión que participó en producciones como EastEnders o Coronation Street y películas como Juana de Arco o Por siempre jamás, ha fallecido. El intérprete tenía 90 años.

Según un comunicado emitido por su familia, West falleció el 12 de noviembre. "Después de una larga y extraordinaria vida dentro y fuera del escenario, nuestro querido padre, Timothy West, murió pacíficamente mientras dormía ayer por la noche", rezaba el texto.

"Tim estaba con sus amigos y familiares al final. Deja a su esposa, Prunella Scales, con quien estuvo casado durante 61 años, una hermana, una hija, dos hijos, siete nietos y cuatro bisnietos. Todos le echaremos de menos muchísimo. Nos gustaría dar las gracias al increíble personal del NHS del hospital St George's en Tooting y de Avery Wandsworth por su amoroso cuidado durante sus últimos días", añadía el comunicado.

Nacido el 20 de octubre de 1934, West recorrió los teatros de Reino Unido participando en obras como El tío Vanya, Muerte de un viajante, Largo viaje hacia la noche, Macbeth y El rey Lear. Después de dirigir una producción estudiantil, dejó su trabajo como ingeniero para convertirse en asistente de dirección de escena en el teatro de Wimbledon en Londres, pero pronto abandonó las bambalinas para subir al escenario. En la década de 1960, trabajó con la Royal Shakespeare Company y para la compañía de teatro Prospect.

"Me siento más útil cuando estoy de viaje, recorriendo este país y otros, actuando en diferentes teatros, explorando diferentes lugares, conociendo diferentes personas", escribió en sus memorias, publicadas en 2001. "No es la manera de hacerse rico o famoso, y eso vuelve loco a mi agente, pero a mí me encanta", agregó.

En televisión, participó en producciones como EastEnders, Coronation Street, Eduardo VII, Oliver Twist, Los asesinatos de Midsomer, Poirot o Gentleman Jack. Uno de sus mayores éxitos televisivos fue Great Canal Journeys, serie documental en la que West y su mujer realizaban viajes en barco por canales de Reino Unido.

En la gran pantalla, apareció en filmes como Chacal, 102 Dálmatas, Juana de Arco de Luc Besson o Por siempre jamás. Su último trabajo data de 2023, cuando participó en un capítulo de Sister Boniface Mysteries.