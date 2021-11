Muere el actor de Hijos de la Anarquía (Sons of Anarchy) William Lucking a los 80 años

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

William Lucking, actor que dio vida a Piney Winston en la serie Hijos de la Anarquía (Sons of Anarchy), ha fallecido a los 80 años.

Según The Hollywood Reporter, el intérprete falleció el 18 de octubre en su casa de Las Vegas. Nacido en Michigan en 1941, William se mudó con su familia a California a principios de la década de 1950. Se graduó en Literatura en la Universidad de California y completó sus Estudios Avanzados en Artes Teatrales en Pasadena Playhouse.

Debutó en la pequeña pantalla en 1968 en Ironside y consiguió papeles puntuales en series tan populares como Bonanza, Misión: Imposible, El equipo A, El coche fantástico, Se ha escrito un crimen, Walker, Texas Ranger o Star Trek: Enterprise. Su papel más destacado en televisión le llegó gracias a Sons of Anarchy, participando en 49 episodios.

En la gran pantalla trabajó en Oklahoma, año 10 a las órdenes de Stanley Kramer y con Faye Dunaway; 10, la mujer perfecta con Bo Derek; Erin Brockovich; El dragón rojo o K-Pax: Un universo aparte. Su último trabajo fue una aparición en dos episodios de la serie Asesinato en primer grado.

"Nunca jamás olvidaré a este hombre. Billy rompió el molde en casi todo lo que hizo y logró. Los momentos que todos pasamos en el set son legendarios", tuiteó Kim Coates, actor que encarnó a Tig en Sons of Anarchy.

