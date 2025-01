Muere el actor de Ace Ventura y Hospital General John Capodice a los 83 años

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

John Capodice, actor que participó en producciones como Hospital General o Ace Ventura: Un detective diferente, ha fallecido. El intérprete tenía 83 años.

El artista murió el pasado 30 de diciembre. La noticia fue confirmada en el sitio web de la funeraria Pizzi Funeral Home, ubicada en Nueva Jersey, aunque no se reveló la causa de la muerte. "John fue un veterano del ejército estadounidense de 1964 a 1966 que sirvió en Corea. Trabajó en el teatro, la televisión y en muchas películas. Era un actor consagrado conocido por sus apariciones en Ace Ventura, Wall Street, Seinfeld y Ellen, por nombrar solo algunas", expuso la funeraria.

Nacido en 1941 en Chicago, Capodice debutó en la pequeña pantalla en la telenovela de ABC Ryan's Hope, donde apareció en seis episodios como Lloyd Lord. En Hospital General también apareció en seis capítulos. Además, participó puntualmente en otras producciones televisivas como Luz de luna, Ley y orden, Blossom, Historias de la cripta, Melrose Place, Policías de Nueva York, Se ha escrito un crimen, Will & Grace, Ángel, El ala oeste de la Casa Blanca o Los magos de Waverly Place, entre otros títulos.

En Ace Ventura: Un detective diferente compartió planos con Jim Carrey dando vida a Aguado. Su filmografía también incluye largometrajes como Speed: Máxima potencia con Keanu Reeves y Sandra Bullock; Independence Day; La escalera de Jacob, dirigida por Adrian Lyne; Gremlins 2: La nueva generación o No me chilles, que no te veo.

El último trabajo del actor data de 2024, cuando participó en varios episodios de Conversation with Mobster. Además, deja pendiente de estreno una largometraje titulado Sinatra! Eternity.