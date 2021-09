Muere el abuelo de Mi gran boda griega, Michael Constantine, a los 94 años

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Michael Constantine, quien dio vida al patriarca de la familia protagonista en la popular comedia de enredos en Mi gran boda griega, ha fallecido a los 94 años.

El actor murió el 31 de agosto en su casa de Reading (Pennsylvania). Tal como ha confirmado la familia a Reading Eagle, el intérprete murió de causas naturales rodeado por su familia. Aparentemente el artista estaba enfermo desde hacía años, aunque no se ha desvelado qué patología padecía.

Nacido el 22 de mayo de 1927 e hijo de inmigrantes griegos, Constantine comenzó su carrera como actor en los escenarios de Nueva York en la década de 1950 antes de conseguir algunos papeles en televisión. Participó en series como Los intocables, La dimensión desconocida, Perry Mason o El show de Dick Van Dyke hasta que en 1969 se unió a Room 222. Rodó 113 episodios en el rol de Seymour Kaufman.

Debutó en la gran pantalla en 1959 con Silla eléctrica para ocho hombres y posteriormente apareció en títulos como El buscavidas junto a Paul Newman; Hawai con Julie Andrews, Gene Hackman y Max von Sydow; Los USA en zona rusa, Los rateros o El viaje de los malditos, entre otros largometrajes.

Su papel más conocido le llegó en 2002, cuando fue elegido para encarnar a Gus Portokalos en Mi gran boda griega. Repitió su rol en la secuela, estrenada en 2016 y que supuso su último trabajo como actor.

Nia Vardalos, protagonista de las dos películas, se despidió de su compañero a través de Twitter. "Michael Constantine, el padre de nuestra familia y reparto, un regalo a la palabra escrita y siempre un amigo. Actuar con él fue como una oleada de amor y diversión. Atesoraré a este hombre que dio vida a Gus. Nos dio muchas risas y ahora merece un descanso. Te queremos, Michael", apuntó.

Michael Constantine, the dad to our cast-family, a gift to the written word, and always a friend. Acting with him came with a rush of love and fun. I will treasure this man who brought Gus to life. He gave us so much laughter and deserves a rest now. We love you Michael. 🇬🇷 pic.twitter.com/PV0sIBtaUX