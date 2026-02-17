Muere a los 96 años Frederick Wiseman, maestro del cine documental que desnudó las instituciones estadounidenses

Archivo - Muere Frederick Wiseman, maestro del cine documental que desnudó las instituciones estadoundienses, a los 96 años - MATTEO RASERO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Frederick Wiseman, el prolífico documentalista responsable de películas como Titicut Follies, Los hijos de otros, Ley y Orden o National Gallery y ganador del Oscar de Honor en 2016, ha fallecido a los 96 años.

La muerte de Wiseman, que falleció este martes 16 de febrero, fue anunciada en un comunicado conjunto de la familia Wiseman y su productora Zipporah Films. "Durante casi seis décadas, Frederick Wiseman creó una obra sin parangón, un amplio registro cinematográfico de las instituciones sociales contemporáneas y la experiencia humana cotidiana, principalmente en Estados Unidos y Francia", reza el comunicado.

"Sus películas, desde Titicut Follies (1967) hasta su obra más reciente, El gran menú (2023), son aclamadas por su complejidad, su poder narrativo y su mirada humanista. Produjo y dirigió sus 45 películas bajo el sello de Zipporah Films, Inc.", continúa el texto que concluye haciendo un llamamiento: "En lugar de flores, la familia y Zipporah Films piden amablemente que apoyes a tu afiliado local de PBS o librería independiente en memoria de Frederick Wiseman".

Nacido en Boston, se graduó en el Williams College y en la Facultad de Derecho de Yale. La primera película que produjo fue The Cool World, dirigida por Shirley Clarke, sobre la vida de una banda de Harlem. Fue director y productor de su siguiente película, Titicut Follies, que narraba de forma muy gráfica y cruda el día a día de los internos de un hospital para criminales dementes.

El debut de Wiseman se convirtió en el único film prohibido en Estados Unidos por razones distintas a obscenidad, inmoralidad o seguridad nacional. El documental exponía las brutales condiciones del Hospital Estatal de Bridgewater para criminales en Massachusetts, mostrando hombres desnudos provocados por guardias crueles y un interno siendo alimentado a la fuerza mediante un tubo de goma insertado en su nariz. Los funcionarios de Massachusetts lo demandaron y la película fue censurada y dejó distribuirse en Estados Unidos durante dos décadas, hasta 1991.

A partir de este sólido y contudente debut, Wiseman continuó una carrera en la que transformó el género documental con un estilo observacional único en el que prescindía de entrevistas, textos explicativos y música.

Su objetivo era que instituciones como escuelas, hospitales, juzgados, cárceles o galerías de arte y sus trabajadores se revelaran ante la cámara sin mediación, poniendo el foco especialmente en organismos públicos para exponer las fisuras y deficiencias del sistema. De hecho, tal y como recuerda THR, él propio cineasta se refería a sus películas como "ficción de realidad".

RADIOGRAFÍA DE LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE

El cineasta exploró organizaciones, instituciones, fenómenos y colectivos en más de 40 documentales que radiografiaron la sociedad estadounidense como High School (1968), sobre el abuso de poder en las el sistema educativo; Ley y Orden (1968), sobre el Departamento de Policía de Kansas City; Hospital (1970), donde filmó el día a día del Hospital Metropolitano de Nueva York; Near Death (1989), sobre enfermos terminales en el Hospital Beth Israel de Boston; Public Housing (1997) sobre las personas de una comunidad de Chicago que viven en condiciones de extrema pobreza; o Domestic Violence (2001), sobre víctimas de violencia machista.

En su extensa filmografía también destacan títulos como La danza (2009) sobre el Ballet de la Ópera de París; National Gallery (2014), donde se adentra en los secretos la pinacoteca londinense; Ex Libris (2017) en el que explora los secretos y el proceso de transfomración de la gigantesta biblioteca pública de Nueva York; o El gran menú (2023), su último largometraje como director en el que sigue el desarrollo cotidiano de Troisgros, un restaurante francés con tres estrellas Michelin desde hace 55 años a lo largo de cuatro generaciones.

Wiseman recibió un Oscar honorífico en 2016, así como el León de Oro por su trayectoria profesional en el Festival de Cine de Venecia en 2014 y fue galardonado con cuatro premios Emmy. Su esposa durante 65 años, Zipporah Batshaw Wiseman, falleció en 2021. Le sobreviven dos hijos, David y Eric, y tres nietos, así como Karen Konicek, su amiga y estrecha colaboradora, que trabajó con él durante 45 años.