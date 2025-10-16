Muere a los 77 años Penelope Milford, actriz nominada al Oscar por El regreso

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

Penelope Milford, actriz nominada al Oscar por El regreso (1978) y recordada también por su trabajo como la orientadora escolar en Escuela de jóvenes asesinos (1988), ha fallecido a los 77 años.

Según ha informado su familia a The Hollywood Reporter, la intérprete murió el martes 14 de octubre en una residencia de mayores de Nueva York. No se ha comunicado la causa del deceso.

Nacida el 23 de marzo de 1948 en San Luis, Misuri, Milford alcanzó proyección internacional con El regreso, el drama antibelicista de Hal Ashby ambientado en un hospital de veteranos de Vietnam. Su interpretación como Violet Munson, la amiga bohemia de la protagonista que la impulsa a salir de la burbuja militar, le valió una candidatura al Oscar a mejor actriz de reparto, galardón que finalmente fue para Maggie Smith por California Suite. Milford compartió reparto con Jane Fonda, Jon Voight y Bruce Dern en un título que fue central en la conversación cultural sobre la guerra de Vietnam y su legado.

La filmografía de Milford es variada y abarca largometrajes como Valentino (Ken Russell, 1977), Amor sin fin (Franco Zeffirelli, 1981) y la comedia negra de culto Escuela de jóvenes asesinos (Michael Lehmann, 1988), donde encarnó a Pauline Fleming, la consejera del instituto Westerburg.

En televisión participó en telefilmes de amplia repercusión como La hoguera de la venganza (1984), protagonizado por Farrah Fawcett y nominado a ocho Emmy, y encabezó Seizure: The Story of Kathy Morris (1980) junto a Leonard Nimoy. Entre sus últimos trabajos para la gran pantalla figuran Normal Life (1996), Henry: Portrait of a Serial Killer, Part II (1996) y Night of the Lawyers (1997).

Antes de consolidarse en el cine, Milford desarrolló una sólida trayectoria sobre los escenarios de Nueva York. Compartió escena con Richard Gere en una obra del circuito 'off-Broadway' titulada Long Time Coming and a Long Time Gone (1971), se incorporó en 1972 al reparto de Lenny, sobre la vida del cómico Lenny Bruce, y, en 1975, su papel como Jenny Anderson en el musical Shenandoah le valió una nominación al Drama Desk, uno de los galardones más prestigiosos del teatro neoyorquino.

A partir de los años noventa, Milford se alejó de Hollywood y volcó su experiencia en la docencia, impartiendo clases de interpretación en escuelas de cine de Chicago y Minneapolis. Ya instalada en el valle del Hudson, participó en el teatro local de Saugerties y cantó con el Bard Symphonic Chorus.