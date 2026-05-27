Archivo - Muere a los 59 años Yoshihiro Nishimura, director de Tokyo Gore Police y figura clave del splatter japonés - CHRISTOPHER DROST / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Yoshihiro Nishimura, cineasta japonés conocido por dirigir Tokyo Gore Police y por ser responsable de parte de los efectos prácticos de Shin Godzilla, ha fallecido a los 59 años. Según informa Variety, el realizador murió el lunes 25 de mayo en Tokio tras permanecer casi dos semanas hospitalizado por una enfermedad hepática.

"El terror ha perdido a un auténtico visionario y yo he perdido a un amigo", lamenta Eihi Shiina, colaboradora habitual de Nishimura y protagonista de Tokyo Gore Police, en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

YOSHIHIRO NISHIMURA (1967 - 2026)

Nacido en Tokio el 1 de abril de 1967, Nishimura comenzó su carrera profesional en 1995 con Anatomia Extinction, mediometraje que escribió y dirigió, además de encargarse de sus efectos especiales. Su primer largometraje llegó en 2008 con Tokyo Gore Police, película de ciencia ficción y terror ultraviolento ambientada en un Tokio distópico donde una unidad policial combate a criminales mutantes capaces de convertir sus heridas en armas. El filme se convirtió en una obra de referencia dentro del splatter japonés.

A partir de entonces, Nishimura siguió explorando el terror, la ciencia ficción y la acción en títulos como Vampire Girl vs. Frankenstein Girl (2009), Helldriver (2010), Mutant Girls Squad (2010), The ABCs of Death (2012), The Ninja War of Torakage (2015), Meatball Machine Kodoku (2017), Welcome to Japan (2019) y Tokyo Dragon Chef (2020).

El cineasta se encontraba en fase de postproducción de Geisha War, película donde jefes rivales de la Yakuza japonesa y de la mafia estadounidense luchan por el control de Yoshiwara.

Además de su faceta como director, Nishimura fundó la compañía de producción y efectos especiales Nishimura Eizo, desde la que desarrolló buena parte de su trabajo vinculado al maquillaje, las prótesis y los efectos prácticos. Uno de sus proyectos más destacados en este terreno fue Shin Godzilla, película en la que ejerció como responsable de los moldes de El Rey de los Monstruos y productor de su modelado de efectos especiales.