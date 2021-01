Muere a los 38 años Jessica Campbell, actriz de Instituto McKinley y Election

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Jessica Campbell, actriz conocida por sus papeles en Instituto McKinley y Election, ha fallecido a los 38 años.

Según Variety, la familia de Campbell anunció que la intérprete murió el 29 de diciembre de 2020 en Portland, Oregón. Campbell se retiró de la actuación para convertirse en naturópata y perdió el conocimiento después de ver a uno de sus pacientes. No pudo ser reanimada y por el momento la causa de su muerte está por determinar.

Campbell debutó como actriz en el año 1992 en la tv movie Por el bien de los niños dando vida a Julie Cain. En 1999 consiguió su segundo papel y encarnó a Tammy Metzler en Election, cinta en la que coincidió con Matthew Broderick y Reese Witherspoon.

Ya en el año 2000 participó en la serie Instituto McKinley (Freaks and Geeks). Apareció en dos capítulos interpretando a Amy Andrews. Su siguiente trabajo fue La seguridad de los objetos, película con Glenn Close en la que dio vida a Julie Gold. Su último trabajo fue Junk, película lanzada en el año 2002.

Tras conocerse la noticia, Witherspoon compartió un emotivo mensaje en Instagram. "Tengo el corazón roto tras conocer esto. Trabajar con Jessica en Election fue un placer. Envío todo mi amor a la familia y seres queridos de Jessica", tuiteó.

So heart broken to hear this. Working with Jessica on Election was such a pleasure. I’m sending all my love to Jessica‘s family and loved ones. https://t.co/xEt6bOwWqE