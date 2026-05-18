Momias, segunda película española de animación más taquillera a nivel global, tendrá una segunda y tercera parte

Momias 2 y Monias 3, en marcha tras el éxito de la primera entrega - WARNER BROS. PICTURES ESPAÑA

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Warner Bros. ha anunciado que Momias se convertirá en una trilogía con una segunda y tercera entrega tras el éxito cosechado en cines con el estreno de su primera parte. La cinta, que vio la luz en cines en febrero de 2023, recaudó más de 50 millones de dólares en todo el mundo y lideró la taquilla española con casi cinco millones.

Con 55 millones de dólares a nivel global, Momias se convirtió en un fenómeno tanto dentro como fuera de España, logrando consolidarse como la segunda película española de animación más taquillera en todo el mundo, solo por detrás de Planet 51. Además, se convirtió en la producción española con mayor distribución internacional de la historia.

Momias 2 y 3 estarán dirigidas por Juan Jesús García Galocha, 'Galo', quien debutó como director con Momias tras haber ejercido como director de arte en Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas. A su lado se volverán a encontrar como guionistas Javier Barreira y Jordi Gasull, ganador de 3 premios Goya a mejor película de animación por Las aventuras de Tadeo Jones, Atrapa la bandera y Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas. Por su parte, el estudio de animación Core Animation volverá a encargarse de esta nueva aventura.

"En Egipto, en las entrañas de la tierra, existe una ciudad de momias con 3.000 años de antigüedad. Donde por mandato imperial, la princesa Nefer tiene que casarse con Thut, pero ninguno quiere contraer matrimonio. Nefer porque ansía la libertad y Thut porque es alérgico al compromiso. Pero los deseos de los dioses son ineludibles y Thut tendrá que casarse con Nefer en siete días y llevar intacto a la boda el anillo que el Faraón le ha otorgado.

Mientras, en la superficie de la tierra, Lord Silvester Carnaby lleva a cabo una expedición arqueológica en la que, por primera vez, encuentra algo relevante: una tumba egipcia donde además de varios trofeos hay un anillo de boda. Es su oportunidad para pasar a la historia, y ver cumplido su sueño, pero no cuenta con que ese anillo ya tiene dueño.

Cuando Thut descubre que le han robado el anillo, no tiene más opción que subir al mundo de los humanos e infiltrase en la actual Londres. En el viaje le acompañará su hermano Sekhem, un niño travieso de 8 años con ganas de recuperar al héroe de las carreras que fue su hermano; Croc, el bebé cocodrilo y mascota de Sekhem; y Nefer, que aprovecha la oportunidad para huir del matrimonio.

Juntas, las tres momias tendrán que desenvolverse en la moderna Londres de hoy en día, recuperar el anillo que Lord Silvester Carnaby les ha robado y, algo que no entraba en los planes de Thut y Nefer, conocerse", reza la sinopsis oficial de Momias.