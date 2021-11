Miyazaki da pistas de su regreso al cine con ¿Cómo vives? de Studio Ghibli: "Es una fantasía a gran escala"

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Hayao Miyazaki vuelve a confirmar que está de regreso con Studio Ghibli. Aunque la producción de su nuevo largometraje, '¿Cómo vives? (How Do You Live?)', estaba confirmado por Toshio Suzuki, productor de la compañía, el aclamado cineasta no había hablado aún del que aspira a su último proyecto para la gran pantalla. "Es una fantasía a gran escala", adelanta.

Ganador del Oscar y del Oso de Oro de la Berlinale por 'El viaje de Chihiro', Miyazaki adapta la novela homónima de Yoshino Genzaburo, que narra la vida de Junichi Honda, un estudiante de instituto de 15 años, conocido por Koperu, en honor al astrónomo Nicolás Copérnico. Muy popular en el liceo, su padre es ejecutivo de un banco y su madre trabaja de doncella. Tras la muerte de su padre, va a vivir con su tío.

Miyazaki, a quien la Academia de Cine de Hollywood le ha dedicado una retrospectiva a su trabajo en su recién estrenado museo, no ha querido adelantar mucho más sobre cómo será el filme que sucederá a 'El viento se levanta' como el último de su carrera. "Será una fantasía épica", declaró en una entrevista al New York Times, señalando que se siente identificado con uno de los protagonistas. Sobre los motivos de su regreso, el realizador fue muy escueto: "Porque quería". "Estoy haciendo esta película porque no tengo la respuesta", añadió.

Un año después de su retiro, Miyazaki ya reveló su intención de regresar a la realización. "Dame un respiro", dijo Suzuki, tal y como revela en la misma entrevista, donde asegura que la factoría estará abierta mientras el director de 'Mi vecino Totoro' y 'La princesa Mononoke' viva. "El único objetivo de Studio Ghibli es producir películas de Miyazaki", sentenció.

UN REGRESO SIN FECHA DE ESTRENO CONCRETA

Aunque el cineasta hable por primera vez del proyecto, lo cierto es que '¿Cómo vives?' lleva varios años en producción. En octubre de 2017 fue cuando Ghibli anunció el título oficial. El productor del estudio, Suzuki, declaró que era un regalo y homenaje que Miyazaki quería darle a su nieto. Inicialmente, estaba previsto su estreno para que coincida con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.

Sin embargo, en agosto de 2018, Suzuki reveló que el proyecto se alargaría a 2021 o 2022, ya que solo había un 15% completado, con solo 10 minutos de metraje finalizados. En diciembre de 2020, Suzuki reveló que ya no había plazos de entrega y que la producción seguiría un proceso similar al de 'El cuento de la princesa Kaguya', la última película de Isao Takahata, que tardó ocho años en rodarse