Misha Green, creadora de Territorio Lovecraft, dirigirá Tomb Raider 2 con Alicia Vikander

La esperada secuela de Tomb Raider ya ha encontrado a su directora. Misha Green, creadora de la serie de HBO Territorio Lovecraft, será la encargada de dirigir la cinta, que contará con Alicia Vikander en el papel de Lara Croft.

La secuela de Tomb Raider marcará el debut cinematográfico como directora de Green. Inicialmente se anunció que el cineasta Ben Wheatley dirigiría el filme a partir de un guion de Amy Jump. Tal como señala Deadline, ahora Wheatley dirigirá Megalodón 2, mientras que Green escribirá y dirigirá la nueva entrega de Tomb Raider.

Además de crear Territorio Lovecraft, Green dirigió un único capítulo de la ficción. La creadora también ha participado como guionista en Spartacus: Sangre y arena, Underground, Héroes o Hijos de la anarquía.

La nueva cinta será una continuación de la película de 2018 encabezada por Vikander. La actriz regresará para este proyecto, pero no está claro si será una secuela directa. La película original, dirigida por Roar Uthaug, recaudó 274,65 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 94 millones.

La adaptación cinematográfica está basada en la saga de videojuegos homónima que comenzó en 1996. Vikander no ha sido la primera actriz en dar vida a la heroína. Angelina Jolie encarnó al personaje en Lara Croft: Tomb Raider (2001) y Lara Croft Tomb Raider 2: La cuna de la vida (2003).

Vikander saltó a la fama por títulos como Ex_Machina, Operación U.N.C.L.E. o La chica danesa. Esta última cinta le valió un Oscar como mejor actriz de reparto. Recientemente ha aparecido en The Glorias y La música del terremoto. Próximamente los espectadores la verán en Blue Bayou, The Green Knight y Born to Be Murdered.