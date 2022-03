Miles Morales es el nuevo Thor de Marvel

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Además del hijo de Odín, pocos son los personajes que han sido capaces de levantar su poderoso martillo, Mjolnir. Miles Morales, el otro Spider-Man de los cómics, es uno de los que han sido capaces de lograr tal hazaña convirtiéndose en el nuevo Thor de Marvel.

Hace varios meses la Casa de las Ideas relanzó uno de sus títulos más recordados, What If...? cuyas historias exploran cómo los personajes del universo Marvel podrían haber transcurrido si los momentos clave de sus orígenes, no hubieran ocurrido tal y como se conocen en la actualidad.

Precisamente, Miles Morales es el protagonista de una de estas realidades alternativas en las que demuestra ser digno de alzar a Mjolnir, transformándose así en el nuevo Dios del Trueno. Así lo demuestra el cuarto número de la colección escrito por Yehudi Mercado e ilustrado por Luigi Zagaria, cuya portada muestra a su protagonista esgrimiendo una versión diferente del martillo de Thor.

Tal y como puede verse en la ilustración que ha sido compartida a través de múltiples cuentas en las redes sociales, el joven con alma de guerrero se encuentra en un puente mientras sus pies pisan el Bifrost. Tras blandir el poder que le otorga Mjolnir, su cabello se vuelve rubio como el del hijo de Odín, pero, luciendo un atuendo más actual y acorde a su personalidad.

Morales, ya convertido en Thor, muestra un semblante imponente enfundado en unas mallas azules y negras a juego con sus playeras y portando una túnica roja sin mangas, mostrando en sus brazos una runa asgardiana mientras el poder del trueno recorre sus venas.

Aunque esta no es la primera vez que Miles Morales muestra ser digno de portar un gran poder y responsabilidad. No hay que olvidar que en el primer número de la colección -también ilustrado por Ziglar- tomó el manto del Capitán América y su emblemático escudo.

Por el momento, para averiguar cómo acaba la historia de Morales convertido en Thor, los fans deberán esperar a que el cuarto y penúltimo número de la serie llegue a las tiendas el próximo mes de junio.

Mientras, los seguidores del personaje y del spider-verso podrán ver de nuevo a Miles Morales convertido en el héroe arácnido de las grapas en la cinta Spider-Man: Across the Spiderverse. Película que estará divida en dos entregas, cuya primera parte está prevista para octubre de 2022 y que es secuela directa del oscarizado filme, Spider-Man: Un nuevo universo.