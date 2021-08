Michael Caine confiesa que pasó ocho años intentando no parpadear

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Hay muchos métodos a la hora de prepararse como actor, del mismo modo que son muchos los intérpretes que, en ocasiones, van demasiado lejos al intentar cumplir con ellos y dar lo mejor de sí mismos en cada papel. Pero pocos alcanzan el nivel del mítico Michael Caine, que recientemente ha confesado que intentó no parpadear durante ocho años.

El intérprete fetiche de Christopher Nolan ha concedido una entrevista al diario británico Mirror en el que ha confesado que intentó incrementar la intensidad de sus interpretaciones con este truco que leyó en un libro titulado 'Teach Yourself Acting' ('Aprende a actuar de manera autodidacta').

"Una cosa que se me quedó grabada en la cabeza fue 'No parpadees, jamás debes parpadear'", ha explicado Caine antes de apuntar que durante los ocho años siguientes, "iba por ahí intentando no parpadear".

"La gente que tenía a mi alrededor, mi madre y el resto pensaron que se me había ido la olla", ha añadido el ganador del Oscar al mejor actor secundario por Hannah y sus hermanas y Las normas de la casa de la sidra.

Caine ha afirmado que la gente "pensaba que era un psicópata" y que solía "dar bastante miedo". A pesar de que ya parpadea en su día a día, el intérprete sigue utilizando la técnica en sus películas, que se conoce como 'ojos de serpiente'.

Una de las actuaciones más conocidas por emplear este método fue la de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. Tal y como Caine ha señalado, "si no pestañeas sabes que puedes mantener al público hipnotizado." "No se trata tanto de no parpadear como de aguantar, ya que aguantar demuestra poder", apunta.

Sir Michael Caine volverá a los cines este septiembre con Best Sellers, un filme dirigido por Lina Roessler que mezcla drama y comedia y que estará protagonizado por Aubrey Plaza y Cary Elwes.