Michael Bay presume de que Armageddon ya predijo la misión de la NASA para desviar un asteroide

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

El 24 de noviembre la NASA lanzó una nueva misión espacial. El objetivo es impactar contra el asteroide Dimorphos con la esperanza de desviar su trayectoria. La misión DART suena familiar y recuerda irremediablemente a la trama de Armageddon, algo de lo que ha presumido su director, Michael Bay.

"Nuestro plan no estaba tan lejos de esto", declaró el cineasta a TheWrap. "Gracias a Dios que están haciendo algo al respecto, porque estas cosas son letales. Vienen a 24.000 millas por hora, si mal no recuerdo. Es un estallido en el suelo", advirtió.

"Simplemente esto hace que el mundo sea consciente de que hay un gran problema que podríamos tener algún día, así que es mejor ponernos en marcha ahora y practicar para lo que puede ser una situación muy grave. Es genial que estén intentando hacer algo", concluyó el director.

Como muchos fans recordarán, en Armageddon la NASA manda a un grupo de astronautas al espacio para acabar con un meteorito que amenaza con destruir la Tierra. Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton y Steve Buscemi encabezan el reparto del filme, que recibió cuatro nominaciones a los premios Oscar. Bay dirigió la producción a partir de un guion de Jonathan Hensleigh y J.J. Abrams.

Cabe destacar que la misión DART es simplemente una prueba y el asteroide Dimorphos no supone un peligro para el planeta. Desde la NASA aseguran que han elegido este asteroide simplemente porque los datos de impacto se pueden medir con telescopios terrestres. "Estamos haciendo este trabajo y probando la capacidad de DART antes de que la necesitemos. No queremos hacerlo con una capacidad no probada cuando intentemos salvar a una población en la superficie de la Tierra", explicó Lindley Johnson, oficial de defensa planetaria de la NASA, a The New York Times.