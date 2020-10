Meryl Streep y Nicole Kidman lo dan en el tráiler de The Prom, lo nuevo de Ryan Murphy para Netflix

Meryl Streep y Nicole Kidman lo dan todo en la pista de baile en el tráiler de The Prom, lo nuevo de Ryan Murphy para Netflix

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix adelanta a las Navidades las fiestas de fin de curso. La plataforma ha lanzado el tráiler de 'The Prom'. Ryan Murphy adapta el gran éxito de Broadway, que cuenta con un buen número de estrellas de Hollywood, con Meryl Streep y Nicole Kidman dándolo todo en la pista de baile. La película se estrenará en el servicio en streaming el 11 de diciembre.

Basado en una idea original de Jack Viertel, 'The Prom' narra cómo dos grandes estrellas de Broadway (Streep y James Corden), tras el sonoro fracaso de su último espectáculo, deciden ayudar a Emma (Jo Ellen Pellman), una estudiante de secundaria a la que le han impedido asistir a su baile de graduación junto con su novia (Ariana DeBose).

Ayudada también otros dos actores (Kidman y Andrew Rannellls), los artistas pronto se darán cuenta de la importancia y el valor activista que significa su apoyo, dándole a Emma una noche que nunca olvidará.

Tras el éxito de 'Los chicos de la banda' y la serie 'Ratched', Ryan Murphy regresa a la dirección de un largometraje, algo que no había hecho desde 2014 con la TV-movie 'The Normal Heart' para HBO. El reparto de 'The Prom' lo completan Kerry Washington, Keegan-Michael Key, Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Mary Kay Place, Logan Riley, Nico Greetham, Sofia Deler y Nathaniel J. Potvin.