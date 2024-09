Merly Streep denuncia ante la ONU que las mujeres en Afganistán tienen "menos derechos que un gato o una ardilla"

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

La 79.ª Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) arrancó este lunes 24 de septiembre en Nueva York. En la cumbre han participado numerosos mandatarios y personalidades de otros ámbitos. Entre los asistentes estuvo la actriz Meryl Streep, que hizo un alegato a favor de las mujeres en Afganistán denunciado la terrible situación que viven en el pais asiático, especialmente desde el asalto al poder de los talibanes.

Durante su discurso, la intérprete señaló que ahora incluso los animales tienen más derechos en Afganistán debido al aumento de las restricciones a las mujeres. Entre otras cosas, las nuevas reglas de los talibanes establecen que las voces de las mujeres ya no pueden ser escuchadas en público y que no se les permite mirar directamente a hombres con los que no están emparentadas por sangre o matrimonio. Las mujeres tienen que cubrirse completamente la cara y el cuerpo al salir de casa, tienen prohibido ir a escuelas, parques, gimnasios y clubes deportivos y existen restricciones sobre el tipo de trabajo que se les permite realizar.

"Hoy en Kabul, una gata tiene más libertad que una mujer. Un gato puede sentarse en el porche de su casa y sentir el sol en la cara, puede perseguir a una ardilla en el parque", denunció la actriz ganadora de tres Oscar en su discurso pronunciado en el marco de evento titulado 'La inclusión de las mujeres en el futuro de Afganistán' en el que se proyectó el documental titulado 'The Sharp Edge of Peace', un filme dirigido por Roya Sadat que relata la participación de cuatro mandatarias afganas en las conversaciones de Doha antes de la toma del poder por los talibanes.

"Hoy en día, una ardilla tiene más derechos que una niña en Afganistán porque los talibanes han cerrado los parques públicos a las mujeres y las niñas. Un pájaro puede cantar en Kabul, pero una niña no puede hacerlo en público. Esto es extraordinario. Es una supresión de la ley natural. La forma en que esta cultura, esta sociedad ha sido trastornada, es una advertencia para el resto del mundo", denunció Streep, quien llamó a los líderes mundiales a "detener la lenta asfixia de las mujeres y niñas afganas".

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que asistió al evento, dijo que Afganistán "nunca ocupará el lugar que le corresponde en el escenario mundial" sin mujeres formadas y con empleo.

