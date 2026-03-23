Los mejores memes de Chuck Norris tras su muerte: "Dios no tenía instructor de artes marciales, contrató a Chuck Norris" - CANNON FILMS

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

La estrella del cine de acción y leyenda de las artes marciales Chuck Norris falleció el pasado jueves 19 de marzo a los 86 años. Además de convertirse en todo un icono del género gracias a títulos como El furor del dragón, Invasión USA, la saga Delta Force o la serie de Walker, Texas Ranger, en los últimos años Norris se coronó como uno de los reyes de los memes y pariodias virales que pueblan la red.

El actor ha sido caricaturizado hasta la saciedad con descacharrantes memes y ocurrencias acerca de la imparable fuerza de sus personajes y de las hazañas que podría llevar a cabo. Como era de esperar, tras su desaparición, las redes se han volcado para mantener viva su leyenda. Y estos son son los memes y chistes más desternillantes sobre Chuck Norris.

"Chuck Norris es el único hombre que puede cerrar de un golpe una puerta giratoria", reza un meme de Norris empuñando dos Uzis y su atuendo de Invasión USA.

"Mi chiste favorito de Chuck Norris: Chuck no tira de la cadena, lo asusta muchísimo", expresó el laureado novelista Stephen King.

My fave Chuck Norris joke: Chuck doesn't flush the toilet, he scares the shit out of it. — Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026

"Chuck Norris no murió... Simplemente dio permiso a la vida para continuar sin él", tuiteó un usuario con el póster del actor en Invasión USA.

Chuck Norris didn’t die… he just gave life permission to continue without him pic.twitter.com/mX0Y2Vp6Af — itsOzilv💎5⃣ (@UgonduV) March 20, 2026

"Me quedo con este épico momento en el que Chuck Norris detuvo una motosierra con una sola mano", afirma un fan con la secuencia de El guerrero del bosque.

https://t.co/9h9ZTYwpYw

Me quedo con este épico momento en el que Chuck Norris detuvo una motosierra con una sola mano — Edwin Guerra A. = #ComoEnBotica.vzla (@edwinguerrave) March 20, 2026

"Dios no tenía un buen instructor de artes marciales, así que contrató a Chuck Norris", bromea otro con una imagen del actor.

God didn't have a good Martial Art instructor so he hired Chuck Norris. pic.twitter.com/1djp6107LM — RAMAYAN (@ramayan_69) March 20, 2026

También hay otros chistes y memes sobre el coraje y la fuerza ilimitada que representaba a Chuck Norris como símbolo del cine de acción. Eso incluye contar hasta el infinito dos veces.

Chuck Norris counted to infinity... twice — Darren Hawbrook (@Blurred_Worlds) March 20, 2026

"Chuck Norris NO descansará en paz", bromea la cuenta de Beeple con una ilustración que muestra al protagonista de Walker, Texas Ranger, dando mamporros a los ángeles del cielo.

Chuck Norris will NOT be resting in peace. 😤 pic.twitter.com/pMZd3BSPTv — beeple (@beeple) March 20, 2026

Otros memes exageran la dureza de Norris hasta lo imposible y lo absurdo, atribuyéndole la hazaña de desguazar al T-880 de Arnold Schwarzenegger en la mítica secuencia de Terminator 2, donde el ciborg pide a un motero su ropa y botas.

También los hay tan absurdos que rozan el surrealismo. "El diamante fue el elemento más duro del universo... hasta que lo rozó Chuck Norris", soltó un incondicional sobre otra ocurrencia acerca de la imparable fuerza de la estrella de la saga Delta Force. ç

El diamante fue el elemento más duro del universo... hasta que lo rozó Chuck Norris — JuanLV (@juanLV1978) March 20, 2026

"Chuck Norris no murió, fue a retar a Dios", lanzó otro en tono jocoso.

Chuck Norris no murió, fué a retar a dios. — Elmo Ordaz anti zurdos✴ (@OrdazElmo) March 20, 2026

"Chuck Norris mató al mar muerto", continuó el usuario con otro chiste acerca de las hazañas y proezas atribuidas habitualmente al intérprete estadounidense.

Chuck Norris mató al mar muerto. — Elmo Ordaz anti zurdos✴ (@OrdazElmo) March 20, 2026

"Chuck Norris no cree en Dios. Dios cree en él", publicó un internauta con un meme del actor en Walker, Texas Ranger.

También hay quien bromea con que Chuck Norris fue el responsable de dejarle a Thanos sus marcas en la barbilla e incluso de elevarlo al estatus de santo.

Otros, en cambio, son más imaginativos y han creado un clip con IA donde señalan que Chuck Norris no murió. Fue a pedir ayuda para combatir con Jesús a los demonios del averno.

"Cuando un zombi muerde a Chuck Norris, se convierte en Chuck Norris", reza otro hilarante meme atribuyendo otra hazaña legendaria al actor.

Algunos también comparten memes de Chuck Norris realizando proezas como vencer a un tiburón en alta mar con una patada voladora.

En cambio, algunos memes son de los más ocurrentes

Chuck Norris no duerme: espera.



Estornuda con los ojos abiertos.



Jesús puede caminar sobre el agua, pero Chuck puede nadar a través de la tierra.



Y sí... puede hablar del Club de la Pelea.



Los mejores memes de Chuck Norris 👇 pic.twitter.com/V8njSfq8V5 — Don Quijote de la IA (@IA_Quijote) December 20, 2025

Ustedes están muy jóvenes para recordarlo, pero cuando los memes comenzaban y el Facebook aún se usaba, nos divertíamos mucho con los memes de Chuck Norris. Mi favorito siempre fue el de que Chuck Norris ya había muerto, pero la muerte no se atrevía a decírselo 🤣 bueno, al… pic.twitter.com/pd4WHY032m — Geo D'Incau (@Yosh_G) March 20, 2026