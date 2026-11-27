Medicina y cine se dan la mano en El filtro de tu mirada, el documental de Rubén Riós que ya está en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ya está disponible en Prime Video 'El filtro de tu mirada', un cortometraje documental que tiene como objetivo combatir el estigma social asociado al acné y reivindicar una atención sanitaria más humana. Dirigido por el cineasta y actor Rubén Riós ('Rapa'), el filme es una suerte de experimento audiovisual en el que se invierten los papeles entre médicos y pacientes.

"Llevo años trabajando con colectivos en situación de vulnerabilidad, utilizando el cine como herramienta de inclusión social y laboral", ha señalado Riós. Además, el director ha incidido en el método "propio" que ha utilizado en El filtro de tu mirada, un proyecto que une el cine con profesionales de la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, la educación social, el trabajo social y la inserción laboral.

Una pieza audaz que cuenta con el aval de la Academia Española de Dermatología y Venereología y que busca, según su director, "empoderar a las personas y sensibilizar a una sociedad que, ante la diferencia humana, muchas veces no actúa por maldad, sino por desconocimiento".

Rubén Riós también es el creador del documental junto con el dermatólogo Raúl de Lucas, quien ha indicado que cuando "la medicina y la creatividad se unen" se deja de "tratar enfermos" y se empieza a "comprender personas". "Siempre he creído que el médico debe ponerse, de verdad, en la piel de su paciente", proclama

UNA TRANSFORMACIÓN EN LA MANERA DE MIRAR

Mediante un elaborado trabajo de maquillaje, las dermatólogas Ana Molina y Marta Vilavella experimentan en su propia piel las consecuencias visibles del acné. Así, se enfrentan a las miradas, los prejuicios y las emociones que viven a diario muchas de las personas que lo padecen.

"Volver a revivir aquello ha sido duro. Es volver a tocar a esa adolescente, es sentir emociones y te toca mucho", reconoce la doctora Vilavella.

'El filtro de tu mirada' cuenta también con la participación de la pediatra y divulgadora Lucía Galán, la psicóloga Sandra Ros, y los pacientes Daniela y Pablo, cuyas vivencias aportan una dimensión muy humana al relato. "Yo nunca tuve acné. No fue hasta que mi hija tuvo un acné severo cuando me di cuenta de todo. Mi amor hacia ella me impedía verla desde mi mirada como pediatra", relata Galán.

CON EL APOYO DE EUCERIN

Eucerin creyó en el valor de esta propuesta y decidió acompañarla para hacer 'El filtro de tu mirada' una realidad. Una alianza nacida de una sensibilidad compartida y del convencimiento de que las historias pueden emocionar, generar conciencia y transformar la manera de mirar.

"Desde Eucerin queremos que este proyecto sea algo más que una pieza audiovisual: una herramienta para generar empatía y transformar la mirada hacia quienes sufren acné", destaca Mirna Carnielli, directora general de la División Farmacia de Beiersdorf en España y Portugal.