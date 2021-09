Max Harwood protagoniza Todos hablan de Jamie: "Solo podemos tener éxito en la vida cuando somos nosotros mismos"

LOS ÁNGELES, 17 Sep. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Max Harwood debuta en el mundo de la interpretación con Todos hablan de Jamie, adaptación cinematográfica del exitoso musical sobre Jamie New, un joven de 16 años que sueña con convertirse en drag queen. La película éstá disponible en Amazon Prime Video desde este viernes 17 de septiembre.

Un desafío "loco y emocionante". Así describe Max su participación en la cinta, basada en una historia real. "Interpretar a Jamie fue un placer increíble. Sumergirme en ese mundo como actor fue un desafío muy loco, pero muy emocionante", cuenta Max durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Todos hablan de Jamie tiene un claro e importante mensaje dirigido a los jóvenes de todo el mundo. Hay que aceptarse como eres y ser uno mismo. "Siento que solo podemos alcanzar el máximo potencial cuando somos nosotros mismos, en todos los aspectos de la vida", opina Harwood.

El joven actor británico conectó con su personaje a través de la creatividad y de su personalidad. "Nos parecemos mucho en algunos aspectos y somos muy diferentes en otros. Jamie es una persona alegre, al igual que yo, pero al mismo tiempo yo soy un poco introvertido, y creo que Jamie también es introvertido a veces", explica.

Conocer en persona al verdadero Jamie Campbell ayudó a Max a la hora de preparar su personaje. "Ha sido un gran apoyo y estoy muy emocionado. Es un privilegio poder compartir su historia con el mundo. Cuando le conocí, me impresionó su coraje. Es muy valiente y él no lo sabe. No es consciente del impacto que su historia ha tenido en tantas personas", afirma el intérprete.

En Todos hablan de Jamie, Max Harwood es Jamie New, un joven de dieciséis años que siente que no encaja y que sueña con convertirse en drag queen, en lugar de seguir una carrera universitaria propiamente dicha. Inseguro sobre su futuro, hay una sola cosa de la que Jamie no tiene dudas: él se convertirá en sensación. Con el apoyo de su madre y un increíble grupo de amigos, Jamie supera los prejuicios, vence el bullying y sale de la oscuridad para convertirse en el foco de atención.

Los actores Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, con Sharon Horgan y Richard E. Grant completan el reparto de Todos hablan de Jamie.