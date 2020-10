Matthew McConaughey revela en sus memorias que fue víctima de abusos sexuales en su adolescencia

Matthew Mcconaughey En La Presentación De The Gentlemen En New York City

Matthew Mcconaughey En La Presentación De The Gentlemen En New York City - 2020 GETTY IMAGES - Archivo

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Matthew McConaughey ha lanzado sus memorias, un libro titulado 'Greenlights', en las que ha revelado uno de los episodios más duros de su vida. El actor ha confesado que fue víctima de abuso sexual en varias ocasiones durante su adolescencia.

La autobiografía repasa la historia de la vida de McConaughey, que actualmente tiene 50 años, a través de momentos de su vida que identifica como luces verdes, amarillas o rojas, es decir, hechos que le hicieron avanzar, hacer una pausa o detenerse.

Al comienzo del libro, el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club asegura que la primera vez que tuvo relaciones sexuales no fue consensuado y que fue "chantajeado" para hacerlo. "Me chantajearon para que tuviera sexo por primera vez cuando tenía 15 años. Estaba seguro de que iría al infierno por el sexo prematrimonial. Hoy, simplemente estoy seguro de que espero que no sea así", admitió.

La estrella también reconoce que fue "abusado sexualmente por un hombre cuando tenía 18 años mientras quedaba inconsciente en la parte trasera de una camioneta". Aunque no incluye más detalles sobre su experiencia, McConaughey afirma que no se considera una víctima tras sufrir estas situaciones. "Nunca me he sentido como una víctima. Tengo muchas pruebas de que el mundo está conspirando para hacerme feliz", afirma.

Además de estas sorprendentes confesiones, McConaughey también habla en sus memorias sobre la tumultuosa relación de sus padres, su matrimonio con Camila Alves y su filosofía de vida. Los últimos trabajos del artista son The Gentlemen: Señores de la mafia y Entre dos helechos: La película. Actualmente está grabando Sing 2, película de animación en la que volverá a poner voz al personaje protagonista, Buster Moon.