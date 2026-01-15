Maspalomas, una de las favoritas en los Goya con 9 nominaciones, ya tiene fecha de estreno en Filmin

Maspalomas - FILMIN

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Tras conseguir 9 nominaciones a los Premios Goya, entre ellas la de mejor película, Maspalomas llega a Filmin. El largometraje, dirigdido por por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi (Handia, La trinchera infinita) y protagonizado por José Ramón Soroiz (Cinco lobitos y Nagore Aranburu (Los domingos), aterrizará en la plataforma el próximo 22 de enero.

"Tras romper con su pareja, Vicente, un hombre abiertamente gay de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián, y reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás.

Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. En este nuevo entorno, Vicente deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás y consigo mismo", relata la sinopsis oficial.

El largometraje ha conseguido 9 nominaciones a los premios Goya entre las que destacan la de mejor película, mejor dirección (Aitor Arregi, José Mari Goenaga), mejor actor principal (José Ramón Soroiz), mejor actor de reparto (Kandido Uranga), mejor guion original (José Mari Goenaga) y mejor fotografía (Javier Agirre Erauso), entre otras. La gala de entrega de los premios de la Academia de Cine se celebrará el próximo 28 de febrero en Barcelona.

Junto a Soroiz, que da vida a Vicente y Aranburu, que encarna a Nerea, la hija del protagonista, destacan nombres como Kandido Uranga (El caso Asunta), que interpreta a Xanti, Zorion Eguileor (El hoyo) como Ramon y Kepa Errasti (Irati) en la piel de Iñaki.

La producción de Maspalomas corre a cargo de Irusoin, Moriarti Produkzioak, ETB y RTVE.