Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch y Ryan Reynolds apoyan a Ucrania: "Zelenski es un héroe"

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Cada vez más artistas se suman al apoyo a Ucrania tras la invasión rusa. Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch o Ryan Reynolds son algunas de las estrellas que se han pronunciado públicamente, condenando la decisión del Kremlin.

En declaraciones a Variety Mark Ruffalo aplaudió la reacción del pueblo ucraniano. "Lo que estamos viendo es esta increíble muestra de buena voluntad hacia el pueblo ucraniano y la democracia en un momento en que la democracia ha sido atacada en todo el mundo por Putin y sus compinches, incluido Tucker Carlson. Es una hermosa representación de quiénes somos como seres humanos y cómo nos hemos unido, y el pueblo ucraniano es increíble. Son héroes. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, es un héroe. Eso es lo que ocurre cuando la gente se une para luchar por algo que es correcto. Rezo para que tengan éxito en lo que están tratando de hacer", dijo en la premiere de El proyecto Adam.

Por su parte, Reynolds anunció en Twitter que él y su mujer, Blake Lively, iban a donar un millón de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. "Sentimos que somos increíblemente afortunados de poder hacer algo así, y es difícil no tener una enorme empatía por estas familias grandes y pequeñas a las que se les dice que tienen que huir de sus hogares de toda la vida en cuestión de minutos. Simplemente no puedo imaginar cómo es eso para un padre o para cualquier persona", dijo Reynolds a Variety.

In 48 hours, countless Ukrainians were forced to flee their homes to neighboring countries. They need protection. When you donate, we’ll match it up to $1,000,000, creating double the support.⬇️ https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ