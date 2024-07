Mario Casas quiere ir a prisión en el intenso tráiler de Escape, la película de Rodrigo Cortés producida por Scorsese

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 31 de octubre llegará a los cines Escape, la nueva película de Rodrigo Cortés (El amor en su lugar, Burried) que estará producida por Martin Scorsese. Esta descabellada cinta, descrita por la propia productora como "El conde de Montecristo, La fuga de Alcatraz o Papillón al revés", está protagonizada por Mario Casas y Anna Castillo. Ahora, Escape ha lanzado un nuevo teaser tráiler.

El adelanto, de cerca de un minuto de duración, comienza con N., interpretado por Casas, ante un tribunal con una petición anómala: "Señoría, déjeme estar en la cárcel, seré bueno". Y es que este hombre quiere que el Estado tome control de su vida a toda costa. N. comienza a actuar de manera frenética e irracional para conseguir su cometido.

Conducción temeraria, destrucción de mobiliario urbano, destrozo de una gasolinera... N. se dispone a hacer cualquier cosa para que le arresten, incluso poner en peligro la vida de su hermana, encarnada por Castillo. "¿Qué tiene que hacer un hombre honrado para ir a la cárcel?", pregunta el personaje de Casas, con cierta ironía. Sin embargo, una vez logra entrar en prisión, las cosas no son como N. se esperaba.

"N. es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior. N. no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo. Dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito? ", reza la sinopsis de Escape.

Además de Casas y Castillo, la película está protagonizada José Sacristán, Josep María Pou, Blanca Portillo, Guillermo Toledo, Juanjo Puigcorbé, David Lorente, José García y el cantautor Albert Pla, entre otros.

"Trabajar con la tripulación de Escape ha sido un regalo: por inciertas que sean las aguas, es difícil naufragar así. Hacerlo en la compañía de quien es directamente el motivo por el que me dedico a esto es un privilegio que ahora nos toca honrar. Por esfuerzo y alegría no va a quedar", ha declarado Cortés en un comunicado.

Escape, producida por Adrián Guerra y Núria Valls, de Nostromo Pictures, junto a Rodrigo Cortés, responsable también del guión, es una adaptación libre de la novela homónima del escritor español Enrique Rubio y cuenta con la producción ejecutiva de Martin Scorsese. La película es una coproducción de Nostromo Pictures con la productora francesa The Project, en asociación con Mogambo y Cosmopolitan TV, y con el apoyo de RTVE y Movistar Plus+.