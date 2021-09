Marcia Lucas, montadora de la trilogía original de Star Wars dice que Disney y Abrams "no entienden la saga"

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Marcia Lucas, la montadora de la trilogía original de 'Star Wars', ha cargado duramente con las últimas películas de la saga. La editora declaró que la productora y presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y el director de dos de los títulos de la nueva trilogía, J.J. Abrams, "no entienden" la esencia de la franquicia ni su "magia" y que "las historias son horribles".

En una entrevista que aparece en el libro 'Howard Kazankian: A Producer's Life', escrito por J.W. Rinzler, Lucas, la cual obtuvo un Oscar precisamente por su montaje de 'Una nueva esperanza' en 1978, ha criticado el rumbo que ha tomado la franquicia con las producciones actuales.

"Me encanta Kathleen [Kennedy]. Siempre me ha gustado, siempre ha tenido mucha energía, es muy inteligente y brillante. Es una mujer maravillosa, de verdad. También me caía bien su marido, Frank [Marshall]. Ambos me gustaban. Ahora dirige Lucasfilm y produce películas, pero me parece que ni ella ni J.J. Abrams tienen alguna idea de lo que significa 'Star Wars'. No lo entienden", comentó la montadora, que estuvo casada con el creador de la saga, George Lucas, entre 1969 y 1983.

"Cuando vi esa película, en la que matan a Han Solo ['El despertar de la Fuerza'], me puse furiosa. Me enervó sumamente que acabasen así con Han Solo. Sin duda alguna, y lo comento de manera constructiva, no había motivo para ello. Pensé: 'No entendéis la historia de los Jedi. No entienden la magia de 'Star Wars'. ¿Os estáis deshaciendo de Han Solo?'", declaró.

Marcia Lucas on the Disney produced Star Wars films. pic.twitter.com/MFE9f8fFpG — Jedi scum (@jediscum83) September 19, 2021

También critica las muertes de Luke Skywalker y la princesa Leia -aunque esta última fue por el inesperado deceso de Carrie Fisher-, así como también al personaje de Rey. "Tienen a Luke desintegrado. Mataron a Han Solo, a Luke Skywalker y tampoco está la princesa Leia. Y están produciendo películas todos los años, como si las escupiesen", manifestó.

"Por otro lado, piensan que es importante atraer al público femenino, por lo que ahora su personaje principal es esta mujer, que se supone que tiene poderes Jedi, pero no sabemos cómo los obtuvo o de dónde viene. Apesta. Las historias son horribles. No entiendo cómo J.J. y Kathleen no hablaron conmigo antes de producirlas", agregó.

Evidentemente, las reacciones del fandom no se han hecho esperar, dividiendo a la comunidad, aunque, en su mayoría, surgen las críticas por sus comentarios, destacando algunos que la tachan de "misógina" al criticar la decisión de que sea una mujer la protagonista de la nueva trilogía.

My thoughts.

• Everyone is due an opinion and this is just another one.

• She also disliked the Prequels but most people will ignore that quote.

• Her main issue seems to be that they died at all not much beyond that. https://t.co/Vk7JLjKmy5 — Jacob’s Quest (@JacobsQuest) September 20, 2021

I mean, she's in her right to share these opinions but I can't help but ?!?!?!?! them. Like, the point of the ST was to pass the torch to a new generation. Is the original trio just supposed to live forever in her view? https://t.co/ubZ4OkRaTP — clarissa is rewriting star wars ix (@ClarissaDeLune) September 20, 2021

woman so misogynistic, she sounds like your average alt-right star wars fan on youtube and their minions on twitter lmao https://t.co/c2IAYE9S9g — nina ♡ 11:11 (@poetdamerons) September 20, 2021

so many of you keep crying about the “magic of Star Wars” without ever elaborating as to what the fuck that actually means https://t.co/CI9uawir6A — Raj (@whitewolf_raj) September 20, 2021

wait wasn’t george the one who had luke die in his scripts https://t.co/AAlHMF9RUS — val skywalker (@InkyJoey) September 20, 2021

sequel stans about to lose their fucking minds 🤭🤭🤭🤭 https://t.co/9WbOJmpnif — gillian (@thenavalkyrie) September 20, 2021