En marcha una nueva trilogía de El Exorcista con el director de Halloween y una estrella de la película original

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Universal Pictures y Blumhouse (productora de cintas como Déjame Salir, El hombre invisible o la franquicia La Purga) están desarrollando una nueva trilogía de El Exorcista, una de las sagas más influyentes del cine de terror. Las nuevas películas, que estarán dirigidas por David Gordon Green (responsable de las nuevas películas de Halloween), contarán además con el regreso de Ellen Burstyn, quien dio vida a la madre de Regan en la película original.

La nueva franquicia será una continuación directa del primer filme que, según ha afirmado su director, David Gordon Green, no tendrá en cuenta la continuidad de sus otras entregas, aunque sí incluirá elementos de la mitología de la saga desarrollados en ellas.

Junto a Burstyn, el filme estará protagonizado por Leslie Odom Jr. (Hamilton), un personaje con una hija que al igual que Regan en el pasado, también ha sido poseída por un terrible demonio.

"El Exorcista ya está escrita, ha sido uno de los proyectos que he hecho durante la pandemia", ha explicado su director en una entrevista concedida a GamesRadar, en la que además ha señalado: "No es incorrecto decir que es una secuela de la película original".

"Me gustan todas las películas del Exorcista y no solo me gustan, sino que creo que podrían estar incluidas dentro de la mitología de lo que estoy haciendo", ha continuado explicando Gordon Green antes de asegurar que no intentará "hacer como si el Exorcista 2 no existiera, es bueno que exista, es bueno que existan todas y a mí me gustan".

Todo apunta a que el realizador planea hacer algo similar a lo que ya hizo con la saga Halloween, estrenando continuaciones directas de la película original La noche de Halloween, en 2018, y la aún inédita Halloween Kills, que llegará en octubre a los cines. También tiene confirmado el estreno el próximo año de Halloween Ends, con la que pondrá punto final a la franquicia protagonizada por Jamie Lee Curtis.

Junto a Blumhouse estará en la producción Morgan Creek Entertainment, propietaria de los derechos de la película de 1973. Según se ha informado, el ambicioso proyecto tendrá un presupuesto de más de 400 millones de dólares para las tres películas.

Gordon Green también ha señalado lo diferente que ha sido para él escribir El Exorcista respecto a sus dos películas sobre Michael Myers: "Esta tiene más de documentación que de escritura impulsiva".

"Tuve que leer un montón de libros y hacer un huevo de entrevistas porque había mucha autenticidad dramática en la película original" ha señalado el realizador antes de añadir: "Ha llevado mucho más trabajo de lo que había previsto y creo que fui un ingenuo al pensar que sería de otra forma".

Se prevé que la primera película de esta nueva trilogía llegue a las salas a lo largo de 2023. Sin embargo, todo apunta a que las dos siguientes se estrenarán en exclusiva en la plataforma de streaming Peacock en un intento de hacer más atractivo el servicio bajo demanda de NBCUniversal con grandes estrenos que sean originales.