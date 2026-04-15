Archivo - En marcha nueva película de Longlegs con Nicolas Cage y Osgood Perkins... Y no será una secuela - DEAPLANETA - Archivo

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Estrenada en 2024, Longlegs es una de las películas de terror más aclamadas de los últimos años. Ahora, se ha dado a conocer que tanto su director, Osgood Perkins, como su protagonista, Nicolas Cage, volverán a trabajar juntos en una nueva cinta dentro del mismo universo.

El filme original supuso todo un éxito para Neon, distribuidora especializada en cine independiente y, según ha revelado The Hollywood Reporter, Paramount ha adquirido los derechos del proyecto. Perkins ejercerá de nuevo como director y guionista de la película, mientras que Cage será una vez más su protagonista.

Junto a los mismos Perkins y Cage, producen la cinta Brian Kavanaugh Jones, de Range Media; Chris Ferguson, socio del cineasta en Phobos; y Dave Caplan, de C2, que ya financió la película original.

Por el momento no se han revelado detalles de la trama, si bien algunas fuentes remarcan que no se tratará de una secuela sino de una historia "ambientada en el universo de Longlegs".

EN LONGLEGS, CAGE ENCARNA A UN MACABRO ASESINO

Protagonizada por Cage, que se pone en la piel de un perturbado criminal, Longlegs narraba la historia de un macabro asesino en serie que acaba con familias enteras sin dejar ningún rastro en la escena del crimen y la agente del FBI, encarnada por Maika Monroe, que le sigue la pista.

"Lo fundamental es elegir algo que sea real", explicó Perkins en su momento en una entrevista concedida a TheWrap, hablando de la película. "Escribir sobre un tema que sea auténtico para mí. En este caso, ese tema auténtico era que los padres pueden mentir a sus hijos y contarles historias. Es algo muy básico y fácil de entender", señaló.

La película, cuyo presupuesto fue menor de 10 millones de dólares, recaudó unos 125 millones en la taquilla mundial y supuso el mejor debut de una cinta de Neon.