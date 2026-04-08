1075942.1.260.149.20260408133001 Maika Monroe y Tyriq Withers protagonizan No te olvidaré: "Es importante perdonarse a uno mismo" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 8 Abr. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Maika Monroe y Tyriq Withers protagonizan No te olvidaré, adaptación cinematográfica del fenómeno literario de Colleen Hoover. La película propone una emotiva reflexión sobre el perdón, la redención y los vínculos que perduran pese al paso del tiempo. La cinta, dirigida por Vanessa Caswill, se estrena exclusivamente en los cines de España este viernes 10 de abril.

No te olvidaré sigue a Kenna (Monroe), una mujer que, tras cometer un error imperdonable que la lleva a prisión, regresa siete años después a su pueblo en Wyoming con la esperanza de reconstruir su vida y conocer a su hija, Diem. Sin embargo, los abuelos de la niña, interpretados por Lauren Graham y Bradley Whitford, se oponen firmemente a ese reencuentro. En ese contexto, Kenna encuentra un inesperado apoyo en Ledger (Withers), un exjugador de la NFL que se convierte en su principal aliado... y en algo más.

Para Monroe, dar vida a Kenna supuso un reto emocional constante. "Hubo muchos altibajos, de todo un poco. Una de las escenas más difíciles fue probablemente la escena en los campos. No solo es emocionalmente exigente, sino que tienes que transportarte a un lugar muy concreto. La rodamos 12 veces, así que hay que mantenerse en ese estado. Fue un reto, pero también muy terapéutico y gratificante", explica la actriz durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Por su parte, Hoover subraya que el núcleo de la historia es el perdón. "Quería reflejar toda la esencia del libro y el perdón. Al adaptar una obra con un público fiel, es importante respetar esos momentos que los lectores aman y plasmarlos en la pantalla", señala la autora.

Tyriq Withers destaca que su personaje ve en Kenna algo que los demás ignoran. "Creo que ve su corazón y empieza a entender un dolor que nadie más tiene en cuenta. Esta historia es un ejemplo de perdón y segundas oportunidades, y eso fue lo que me atrajo de Ledger", dice el joven.

REDENCIÓN Y ESPERANZA

La posibilidad de redención es uno de los ejes centrales de la película. "Por supuesto que es posible", afirma Hoover. "Es la razón por la que escribí el libro. Me gusta crear personajes con los que no crees que vas a empatizar y lograr que el público se enamore de ellos".

En esa misma línea, Monroe y Withers coinciden en el aprendizaje personal que les ha dejado el proyecto. "Diría que la importancia de perdonarse a uno mismo", resume la actriz. "Todo está relacionado con eso, con darte cuenta de que quizá no te has perdonado por errores del pasado", añade el intérprete.

El resto del reparto coincide en destacar el mensaje esperanzador del filme. "Incluso en tu peor día o ante tu mayor error, hay esperanza después. Tienes que amar y dejarte amar, y permitir que el perdón tenga lugar", apunta la actriz Lauren Graham.

Bradley Whitford, por su parte, reivindica la necesidad de esa mirada compasiva. "Todos merecemos vivir en un mundo en el que se nos juzgue por nuestros logros y no por nuestros tropiezos, incluso en las circunstancias más extremas. La esperanza y la redención son necesarias para los seres humanos", señala.

Jennifer Robertson, Zoe Kosovic, Hilary Jardine y Monika Myers completan el reparto de la película. Publicada en 2022, la novela No te olvidaré ha vendido más de 6 millones de copias en Estados Unidos y se ha traducido a 45 idiomas.