Macarena Gómez: "Soy muy feminista pero hay un discurso de odio hacia los hombres"

Actress Macarena Gomez attends the Malaga Film Festival 2019 closing day gala at Cervantes Theater on March 23, 2019 in Malaga, Spain. - 2019 GETTY IMAGES / CARLOS ALVAREZ - Archivo

Macarena Gómez ha generando polémica con sus declaraciones sobre el feminismo "forzado" y la corriente de "odio a los hombres" que, a su juicio existe hoy en día. La actriz, que estrena estos días '30 monedas', la serie de Álex de la Iglesia en HBO, acudió a 'Este es el mood', un programa de Badoo que la red de contactos emite a través de su canal YouTube y que está presentado por Amarna Miller, donde ofreció su punto de vista sobre el supuesto machismo de la industria cinematográfica y el feminismo actual.

"Creo que si no hay personajes femeninos protagonistas es porque el guionista, o la guionista, no los escribe. ¿Qué voy a reivindicar yo? ¿Me enfado con todos los guionistas porque no escriben un personaje para mí?", reflexiona Gómez durante la entrevista.

"Es un tema complejo. Creo que hasta la fecha, han tenido más peso los guionistas que las guionistas. Y si hay más hombres en la industria, normalmente escriben sobre lo que más conocen, que es su propio sexo y entonces hay más papeles para hombres y esa es la gran tristeza", sostiene la actriz.

"Esto es un proceso muy lento, y queremos que se produzca de forma radical. Pero no creo que haya que imponerlo hay que imponerlo para nada, estoy en contra de esa imposición", afirma Gómez. "¿Estamos forzando el feminismo?", le pregunta Miller tras su extensa reflexión. "Yo creo que sí, totalmente. Lo siento... me van a asesinar", contesta que asegura que "tienen que ser tus papás los que te eduquen, los que te hablen de la igualdad".

"A mí no es que no me guste el feminismo -continúa explicándose la intérprete- a mí lo que no me gusta... es que he tenido conversaciones con mujeres a las que les parecen tontos todos los hombres. Pues no cariño no. La mujer necesita del hombre, yo necesito a los hombres a mi alrededor y no los infravaloro ni los construyo desde el odio. Hay que sentirse que somos iguales de los hombres, pero no podemos degradarlos ni denigrarlos".

"¿Sientes que hay un discurso del odio en estos últimos tiempos contra los hombres?", le interroga de nuevo la presentadora. "Sí lo he sentido", responde contundente Gómez. que insiste en que ella "siempre" se ha considerado "una persona muy feminista". "Soy una madre trabajadora. Yo recuerdo cuando parí, a la semana empecé a trabajar y a me insultaron muchas mujeres feministas. Me dijeron que cómo me había ido recién parida a trabajar y dejando a mi hijo ya solo. Yo decía: 'Pues tiene un padre, que lo cuide el padre'", relató la actriz.

"Esas son las pequeñas cositas que tenemos que ir cambiando, no si una palabra que acaba en 'ente' tiene que acabar en 'enta'. Eso son chorradas", dijo en relación al lenguaje inclusivo. "Lo interesante es educar a tus hijos en que las mujeres tienen que hacer las mismas labores que la mujer y la mujer las mismas del hombre. En mi casa cocina mi marido, que no me gusta cocinar, pero friego yo", concluyó.