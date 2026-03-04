La lucha contra el cáncer y la labor de UNICEF o Greenpeace saltan a la gran pantalla de la mano de Cinesa Amplifica

Cinesa lanza 'Cinesa Amplifica', una nueva iniciativa para dar voz a causas sociales en la gran pantalla - CINESA/ODEON

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Cinesa pone en marcha Cinesa Amplifica, una iniciativa que cederá espacio en las pantallas de sus cines a organizaciones sin ánimo de lucro y movimientos sociales. UNICEF España, Greenpeace, CRIS Contra el Cáncer y la Confederación Autismo son algunas de las entidades que participan. El proyecto 1 año, 12 causas justas consiste en proporcionar espacios publicitarios gratuitos en las salas de la cadena a una organización social u ONG diferente cada mes.

En España, las primeras organizaciones confirmadas son UNICEF España, CRIS Contra el Cáncer, la Confederación Autismo, Save the Children y Greenpeace, que protagonizarán algunas de las campañas mensuales previstas a lo largo de 2026. Gracias a la gran afluencia de público de los cines, estas entidades podrán dar a conocer su labor, sensibilizar a la ciudadanía e impulsar la participación de los espectadores en sus iniciativas.

La directora de comunicación de Cris contra el Cancer, Cristina García, explica que "la implicación de la sociedad civil es clave para avanzar más rápido frente al cáncer". Además, García subraya también la importancia "de apostar por una investigación independiente y de excelencia" y apunta que "solo sumando esfuerzos lograremos cambiar la historia del cáncer".

UNA INICIATIVA AVALADA POR LA EXPERIENCIA

El cine se presenta así como una oportunidad para concienciar y generar un impacto gracias a su gran formato y capacidad de reunir a millones de personas. Así lo explica Ramon Biarnés, Managing Director Norte y Sur de Europa de Cinesa: "Queremos que nuestras pantallas sean un punto de encuentro entre las grandes historias del séptimo arte y las grandes historias reales de quienes trabajan cada día por un futuro mejor".

El director de Comunicación y Fundraising de Greenpeace, Christian Poliansky, aclara que no se trata de "un spot", sino de una "invitación a millones de personas para que se unan a la defensa de un planeta más verde, más justo y en paz". Desde Greenpace, Poliansky manifiesta que "estamos en una década decisiva para frenar el cambio climático" y que "el cine amplifica este mensaje".

Además, Cinesa Amplifica también se llevará a cabo en los cines UCI de Alemania e Italia además de los cines del grupo ODEON.