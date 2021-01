Luca Guadagnino y Timothée Chalamet, juntos en una película de amor y canibalismo

A estas alturas, pocos serán los cinéfilos que todavía no hayan disfrutado con la deliciosa historia de amor entre Elio y Oliver en Call Me by Your Name. La película dirigida por Luca Guadagnino recibió el Oscar a Mejor guion adaptado gracias al trabajo d

A estas alturas, pocos serán los cinéfilos que todavía no hayan disfrutado con la deliciosa historia de amor entre Elio y Oliver en Call Me by Your Name. La película dirigida por Luca Guadagnino recibió el Oscar a Mejor guion adaptado gracias al trabajo d - GETTY - Archivo

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

Armie Hammer copó los titulares recientemente tras ser acusado por varias mujeres de abuso y canibalismo. Es por eso que el próximo proyecto del director Luca Guadagnino y el actor Timothée Chalamet, con quienes trabajó en Call Me By Your Name, ha generado tanta sorpresa. El realizador y el joven intérprete están planeando su reunión para filmar una película sobre amor y antropofagia.

Según THR, Bones and All es el título del filme, que estará coprotagonizado por Taylor Russell y basado en la novela de Camille DeAngelis. La historia sigue a Maren Yearly, quien se encuentra en "un viaje por el país mientras busca al padre que nunca ha conocido en un intento de entender por qué tiene la necesidad de matar y comerse a las personas que la aman". Dave Kajganich ha escrito el guion del proyecto, cuyo rodaje se espera que comience en abril o mayo.

Russell apareció recientemente en la última temporada de Perdidos en el espacio de Netflix, mientras que Guadagnino emitió su miniserie We Are Who We Are en HBO. Chalamet aparecerá próximamente en La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun), dirigida por Wes Anderson, y Dune, de Denis Villeneuve.

Guadagnino, Chalamet y Hammer coincidieron en Call Me By Your Name, que contará con una secuela. El intérprete que dio vida a Oliver se vio obligado a abandonar sus próximos proyectos, Shotgun Wedding, Gaslit y The Offer, tras ser acusado de canibalismo. Actualmente se desconoce si esta polémica afectará a la segunda entrega de Call Me By Your Name, que por el momento no tiene fecha de estreno.