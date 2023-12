Love Actually vuelve a los cines por su 20º aniversario de la mano de Cinesa

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

Love Actually, la película que el director Richard Curtis estrenó en 2003 y se convirtió en uno de los clásicos navideños, acaba de cumplir 20 años. Y en el marco de su aniversario, que se celebra este 21 de diciembre, volverá a la gran pantalla de la mano de Cinesa.

El filme, sigue las vicisitudes amorosas de varias parejas se entrecruzan en Londres poco antes de las fiestas de Navidad regresa así a las salas y se proyectará en varios centros de Cinesa. Así, se realizará un pase diario entre los días 25 y 28 de diciembre en Cinesa Las Rozas, Cinesa Parc Vallès, Cinesa Manoteras, Cinesa Nassica, Cinesa Méndez Álvaro, Cinesa Nueva Condomina, Cinesa Max Ocio, Cinesa LUXE Xanadu, Cinesa Salera, Cinesa Som Multiespai, Cinesa Bahía de Santander, Cinesa Parquesur, Cinesa Marineda city, Cinesa Festival Park, Cinesa LUXE Equinoccio, Cinesa Camas y Cinesa LUXE Bonaire. Las sesiones de Cinesa Manoteras serán en versión original subtitulada en Español (VOSE).

En los cines Cinesa LUXE La Moraleja, Cinesa Proyecciones, Cinesa La Gavia, Cinesa Puerto Venecia, Cinesa Diagonal, Cinesa Diagonal Mar, Cinesa LUXE Plaza Loranca 2 y Cinesa LUXE Oasiz, los pases de Love Actually se harán los días 26 y 28 de diciembre.

Con el paso de los años, Love Actually se ha convertido en uno de los clásicos navideños más consolidados de la historia del cine, además de una de las infaltables comedias románticas por excelencia con más de 246 millones de dólares recaudados.

Love Actually dio pie a numerosos momentos memorables, pero especialmente el famoso momento de la estrella de rock (Bill Nighty) cuando interpreta en televisión una canción llamada Christmas is All Around us, siendo un tema pegadizo y perfecto para la época navideña, pero que es interpretado de una manera políticamente incorrecta o la escena de los carteles con el mensaje de amor en el que Mark (Andrew Lincoln) le dice a Juliet (Keira Knightley) lo que siente realmente.

Love Actually cuenta con un reparto de calidad con actores como Colin Firth, Hugh Grant, Emma Thompson, Allan Rickman, Liam Neeson, Rowan Atkinson y Keira Nightley, entre otros. Además, está dirigida por Richard Curtis, guionista de tres películas de comedia romántica británicas de gran éxito: Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill y El Diario de Bridget Jones.