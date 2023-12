Llegan a FlixOlé 'Del rosa... al amarillo' y 'La niña de luto', las dos primeras películas de Manuel Summers

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

FlixOlé incorpora a su catálogo 'Del rosa... al amarillo' (1963) y 'La niña de luto' (1964), los dos primeros filmes del humorista y director Manuel Summers. Estas dos cintas, que estarán disponibles en la plataforma desde este jueves 7 de diciembre formarán parte de una colección dedicada a la obra del cineasta sevillano junto a otros de títulos.

'Del rosa... al amarillo' constituyó la carta de presentación de Summers recién salido del Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (IIEC). La cinta fue premiadas con la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y supuso la primera conquista comercial del Nuevo Cine Español. La película, sencilla en apariencia, no dejaba de lado la crítica y combinaba elementos propios del neorrealismo italiano y la nouvelle vague.

La ópera prima de Summers refleja el despertar del enamoramiento en una pareja de preadolescentes y el amor profesado a escondidas de dos ancianos en un asilo de monjas. El filme logró tocar la fibra de público y crítica, conectando al espectador con el niño que una vez fue.

La segunda película de Summers, 'La niña de luto' fue nominada a la Palma de Oro de Cannes y narra una historia de amor durante la madurez que en principio iba a ser incluida en 'Del rosa... al amrillo'. Protagonizado por Mª José Alfonso y Alfredo Landa, el filme sigue a una pareja de un pueblo andaluz obligada a posponer su boda debido a la muerte de un familiar.

Mientras que en 'Del rosa... al amarillo', los obstáculos que evitaban el triunfo del amor eran institucionales: el profesor en el caso de los adolescentes, las monjas en el de los ancianos, en 'La niña de luto' son los puritanos convencionalismos de la sociedad.

Con una obra teñida de humor negro, Summers perfiló un tierno y a la vez amargo testimonio social y político de la España de entonces. El director desarrolló esta práctica en sucesivas películas, ya fuese abordando el tema del adulterio en plena dictadura del nacionalcatolicismo en 'El juego de la oca' (1965); rindiendo homenaje a viejas glorias en 'Juguetes rotos' (1967), documental que sufrió numerosos cortes por parte de la censura; o sumándose a la fiebre de comedias erótico-festivas como 'No somos de piedra' (1968).

Los mencionados títulos estarán disponibles en la colección que FlixOlé estrenará el próximo 7 de diciembre para recordar al cineasta sevillano, y que incluyen las dos nuevas incorporaciones de la plataforma. En dicho especial figurarán también otros largometrajes de Summers como: 'Adiós, cigüeña, adiós' (1971), exitoso filme sobre el descubrimiento sexual en la adolescencia; la secuela de este, 'El niño es nuestro' (1973); la famosa trilogía de cámara oculta, formada por '¡To er mundo e güeno!' (1981), 'To er mundo e... ¡mejó!' (1982) y 'To er mundo e... ¡Demasiao!' (1985); así como el retrato autobiográfico que filmó en 'Me hace falta un bigote' (1986).