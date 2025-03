Leonardo DiCaprio, a las armas en el primer adelanto de One Battle After Another, lo nuevo de Paul Thomas Anderson

Warner Bros. Pictures ha lanzado el primer teaser de One Battle After Another, la nueva película del guionista y director Paul Thomas Anderson, que contará con Leonardo DiCaprio como gran estrella de un reparato que completan Regina Hall, Teyana Taylor y Sean Penn como protagonistas. Se trata del primer filme de Anderson desde la aclamada Licorice Pizza, que se estrenó en 2021, y llegará a los cines el 26 de septiembre.

El breve adelanto muestra a los personajes disparando varias armas en un campo, con el personaje de Taylor embarazada disparando un rifle mientras DiCaprio la observa tranquilamente con una copa en la mano. En la siguiente escena, el bebé ya ha nacido, y una voz en off pregunta: "¿Qué vas a hacer con este bebé?". Inmediatamente, el teaser muestra a la niña, ya crecida, disparando un rifle, igual que su madre.

"Justo cuando crees que tienes todo bajo control...", se escucha. DiCaprio, visiblemente más envejecido, mira a través de la mira de un arma, mientras el personaje de Penn agarra por el cuello violentamente a la ya adolescente.

Antes de que se lanzara el avance, los únicos detalles que se conocían sobre la trama de la película eran que tiene una ambientación contemporánea y que es una obra coral. Según los rumores, One Battle After Another será la cinta más cara del realizador, con un presupuesto que podría ascender a los 140 millones de dólares.

El último proyecto de Anderson, Licorice Pizza, fue un fracaso de taquilla y no recuperó su presupuesto de 40 millones de dólares, a pesar de la buena acogida de la crítica. La estrella revelación de Licorice Pizza, Alana Haim, también participará en One Battle After Another, así como Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle y Chase Infiniti. El tráiler completo saldrá a la luz la próxima semana.