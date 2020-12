¿Qué le ocurre a la Tierra en Cielo de medianoche?

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Cielo de medianoche gira en torno a un científico con una enfermedad terminal que debe viajar a través del Ártico para advertir a una misión espacial de que no regrese a la Tierra tras una catástrofe. Los niveles de radiación han aumentado peligrosamente, pero el filme de Netflix no explica el motivo. Es por eso que ya ha surgido una teorías sobre el evento que lleva a la destrucción del planeta.

Es 2049 y un evento apocalíptico ha borrado a la mayor parte de la humanidad de la faz de la Tierra. La película comienza tres semanas después del suceso. Mientras todos están siendo evacuados del Observatorio Barbeau en el Círculo Polar Ártico, el doctor Augustine Lofthouse decide quedarse.

En varios puntos de la película se menciona que el índice de calidad del aire es deplorable y, de hecho, en una escena, incluso se ve un mapa con círculos rojos que envuelve a diferentes países. Esto podría significar que no fue un evento único, sino una acumulación de varios sucesos lo que acabó con la mayor parte de la vida en la Tierra.

Augustine piensa que está solo en el remoto puesto de avanzada. Pero pronto ve a una niña, Iris, que también busca refugio en las instalaciones. Además, el científico quiere advertir a Aether, la única misión espacial activa que queda, sobre la situación de la Tierra. Gran parte de la película se centra en el viaje que hacen el científico y la niña desde el Observatorio Barbeau hasta la base del lago Hazan en busca de una antena para mandar su mensaje. En algunas de estas escenas se ve a los dos usar máscaras de gas debido a la toxicidad del aire.

Una vez que Augustine contacta con Aether, se desvelan más pistas sobre la catástrofe. "No conozco todos los detalles. Comenzó con un error", dice el protagonista. Según las pistas, existe una gran probabilidad de que el evento haya sido un desastre nuclear. A medida que avanza la historia, Augustine le dice a Sully: "me temo que no hicimos un buen trabajo cuidando el lugar mientras no estabas". La tripulación de Aether finalmente vislumbra también la Tierra. En lugar de los océanos azules, todo lo que ven es humo marrón que envuelve el planeta.

El mapa mencionado anteriormente y el hecho de que el suceso sea un error hace pensar que, de alguna manera, todos los sistemas funcionaron mal uno tras otro. En consecuencia, una reacción nuclear en cadena podría haber llevado a la desaparición de la humanidad.