Kate Beckinsale regresa a la acción en el tráiler de Jolt, que ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video estrena el 23 de julio Jolt, la nueva película original de Amazon dirigida por Tanya Wexler y escrita por Scott Wascha. Kate Beckinsale encabeza el reparto de la cinta, que también cuenta con Bobby Cannavale, Jai Courtney, Laverne Cox, David Bradley, Ori Pfeffer. Jolt cuenta además con la participación especial de Susan Sarandon la ganadora del Oscar Susan Sarandon y Stanley Tucci.

"Tengo una enfermedad que me hace perder el control", afirma Lindy (Beckinsale) en el tráiler. "He subido el voltaje pero el cuerpo humano solo puede soportar hasta cierto límite", le advierte el personaje de Tucci. La protagonista se verá envuelta en una peligrosa trama y usará todo su potencial para salvarse. "Ahora has visto lo poderosa que eres", le dice el personaje de Sarandon.

"Lindy es una hermosa y divertida mujer con un doloroso secreto: debido a un raro trastorno neurológico crónico, experimenta esporádicos impulsos asesinos que solo pueden detenerse cuando se aplica una descarga a sí misma con un dispositivo especial de electrodos. Aunque es incapaz de encontrar el amor y de encajar en un mundo que teme su extraña condición, por fin logra confiar lo suficiente en un hombre como para enamorarse, solo para encontrarlo muerto al día siguiente. Desconsolada y enfurecida, se embarca en una misión de venganza para encontrar a su asesino, mientras es perseguida por la policía como principal sospechosa del crimen", reza la sinopsis del filme.

Además de lanzar el tráiler, la compañía también ha mostrado el cartel y varias imágenes de la cinta, disponible en la plataforma desde el 23 de julio.