La joven y el mar, el épico drama de superación de Daisy Ridley, ya tiene fecha de estreno en Disney+

Daisy Ridley, la actriz que saltó a la fama tras interpretar a Rey la última trilogía de la saga Star Wars, protagoniza La joven y el mar, que llegará en exclusiva a Disney+ el próximo 19 de julio. La intérprete dará vida a Trudy Ederle en este filme que narra la historia real de la primera mujer que atravesó el Canal de la Mancha a nado.

El largometraje narra la gesta de la medallista olímpica para cruzar el estrecho que separa Gran Bretaña del norte de Francia. Sin embargo, el reto de la nadadora no se limita a la dificultad de nadar 33 kilómetros, sino que también tendrá que sobreponerse a las críticas e impedimentos de la sociedad, que rechaza los logros de una mujer.

La cinta, que se estrenó el pasado 31 de mayo en unas pocas salas seleccionadas de Estados Unidos y Reino Unido, presentó hace unos meses su tráiler oficial. En el adelanto, el personaje de Ridley afronta tanto los obstáculos que el Canal de la Mancha entraña como las dificultades que la sociedad de principios del siglo XX le impone.

"La joven y el mar está protagonizada por Daisy Ridley como la consumada nadadora de padres inmigrantes nacida en Nueva York en 1905. Gracias al incondicional apoyo de su hermana mayor y de sus entrenadores, superó la adversidad y el rechazo de una sociedad patriarcal para ascender dentro del equipo olímpico de natación y logró completar un asombroso logro: una travesía de 33 kilómetros desde Francia a Inglaterra", reza la sinopsis oficial de la cinta.

El filme, dirigido por Joachim Ronning, cuenta en su reparto, además de con Ridley, con Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston y Glenn Fleshler. El guion, basado en el libro Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World de Glenn Stout, lo firma Jeff Nathanson. La producción corre a cargo de Jerry Bruckheimer, Chad Oman y Jeff Nathanson con John G. Scotti, Ridley y Ronning como productores ejecutivos.