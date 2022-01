Jon Stewart critica los "duendes antisemitas" de J.K. Rowling en 'Harry Potter'

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Jon Stewart, conocido por su trabajo como presentador de The Daily Show, ha cargado contra J.K. Rowling. El estadounidense de origen judío ha criticado a los goblins, criaturas que en la saga Harry Potter se encargan del banco Gringotts.

"Así es como te das cuenta de que los judíos todavía están en la situación en la que están", dijo Stewart en un episodio de su podcast The Problem With Jon Stewart. "Hablando con la gente, esto es lo que digo: ¿Alguna vez has visto una película de Harry Potter? ¿Has visto alguna vez las escenas en el banco Gringotts? ¿Sabes quiénes son esas personas que dirigen el banco? Son judíos", lamentó.

"La gente contesta que es la forma de ilustrarlo de Harry Potter, pero es una caricatura de los judíos de una pieza literaria antisemita. J.K. Rowling dijo: '¿Podemos hacer que estos tipos dirijan nuestro banco?'. Es un mundo mágico, podemos montar en dragón, podemos tener una lechuza como mascota pero, ¿quién debería dirigir el banco? Los judíos. ¿Y si tuvieran los dientes más afilados?", esgrimió el estadounidense, que señaló que estos duendes se parecen mucho a las ilustraciones del libro antisemita titulado Los protocolos de los sabios de Sion lanzado en 1903.

"Fue una de esas cosas que vi en pantalla y esperaba que la gente dijera: 'Mierda, no es posible que Rowling, en un mundo mágico, simplemente pusiera a los judíos allí para administrar el maldito banco subterráneo'. Y todos decían que era cosa de magos. Fue muy extraño", agregó.

Esta no es la primera polémica que protagoniza Rowling. La autora fue muy criticada en 2020, cuando cargó contra un artículo en el que usaban el término "personas que menstrúan" en lugar de "mujeres". Sus opiniones fueron consideradas transfóbas, ya que algunos alegaron que también pueden menstruar los hombres trans y las personas no binarias.