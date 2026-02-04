1048597.1.260.149.20260204111912 Johannes Roberts dirige Primate: "Los chimpancés dan mucho miedo" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 4 Feb. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

Johannes Roberts dirige Primate, nuevo thriller de terror que transforma unas idílicas vacaciones tropicales en una pesadilla de supervivencia. La película llega a los cines de España este viernes 6 de febrero. La cinta propone un giro inquietante al terror animal. Ben, un chimpancé con el que los personajes establecen un vínculo emocional previo, se convierte en el epicentro del horror.

"Nadie había hecho recientemente una gran película sobre chimpancés, y los chimpancés dan mucho, mucho miedo", explica Roberts en una entrevista concedida a CulturaOcio. El realizador reconoce en Cujo, la adaptación de la novela de Stephen King, una inspiración para replantear el peligro desde un lugar inesperado. El origen de la idea, sin embargo, es sorprendentemente cotidiano.

El director recuerda una escena doméstica que terminó por detonar el proyecto: observar al perro de su madre correr y ladrar alrededor de una piscina. "De repente pensé: ¿qué pasaría si estuvieras atrapado y no pudieras escapar?", cuenta. A partir de ahí, el cineasta se preguntó cómo llevar esa sensación de asedio "al siguiente nivel" hasta dar con un animal cuya cercanía evolutiva con el ser humano intensificara el desasosiego.

Esa apuesta se traslada también al plano técnico. Para Johannes, era esencial que Ben no fuera una creación digital. "La clave era hacer de Ben algo práctico, no recurrir a efectos visuales", subraya. El proceso pasó por encontrar al intérprete adecuado, diseñar un traje completo y apoyarse en titiriteros y animatrónica. El objetivo: dotar al personaje de una presencia física y emocional capaz de conectar con el reparto y, por extensión, con el espectador.

El escenario aislado en el que se desarrolla la acción refuerza esa implicación del público. Confeso amante del cine de asedio, Roberts defiende el poder de los espacios cerrados. "Este tipo de películas exige que el público participe", señala. "Se sientan y piensan: 'Vale, estoy en esta situación. Esto es lo que yo haría'. Eso crea una experiencia muy comunitaria". En Primate, el aislamiento no solo limita las opciones de huida, sino que convierte cada decisión en un detonante de tensión.

TERROR EN EL PARAÍSO

En Primate, cuando Lucy Pinborough regresa a Hawái después de su primer año de universidad, espera pasar unas vacaciones despreocupadas con sus amigas Hannah, Kate y Nick, su hermana Erin y Ben, el querido chimpancé de la familia. Como su padre, Adam está de viaje de negocios, Lucy y las chicas planean relajarse junto a la piscina en la casa familiar, un lujoso refugio escondido en un acantilado aislado.

El dócil Ben, que fue criado como un miembro más de la familia Pinborough, se alegra de ver a Lucy de vuelta en casa, pero pronto el chimpancé comienza a mostrarse inusualmente agresivo. A medida que su comportamiento hostil se intensifica, Lucy se da cuenta demasiado tarde de que algo grave le sucede a Ben.

Respecto a los miedos que le gustaría explorar en el futuro, Johannes Roberts vuelve a una idea clásica del terror: la casa encantada. "Ya sea una nave espacial vacía o una casa deshabitada, me fascina entrar en un lugar donde antes había gente y ahora ya no hay nadie", apunta. Un concepto que, en su filmografía, promete seguir ahondando en la inquietud que nace cuando lo familiar se vuelve hostil. Los actores Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Troy Kotsur, Victoria Wyant, Gia Hunter, Benjamin Cheng Charlie Mann y Tienne Simon forman el reparto de Primate.