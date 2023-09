Jim Jarmusch explica por qué nunca verá una película de Star Wars y critica al cine de acción actual

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Jim Jarmusch, uno de los máximos exponentes del cine independiente estadounidense y director de películas como Bajo el peso de la ley o Dead Man, ha cargado duramente contra algunos elementos del cine de acción actual y, especialmente, contra la saga Star Wars. El realizador ha llegado a admitir que nunca verá una película de la franquicia galáctica porque le molesta "saber tanto de ellas y sus personajes".

En una entrevista concedida a Believer Magazine, el cineasta ha explicado que no piensa ver nunca ninguna película de la saga de ciencia ficción porque ya sabe demasiado sobre ella sin haberla visto. "¿Por qué tengo todo eso en mi cabeza cuando en realidad nunca he visto ninguna? ¿Por qué conozco a R2-D2 y a Darth Vader y todas esas cosas cuando ni siquiera he visto ninguna película de Star Wars?", ha espetado Jarmusch.

El director de Noche en la Tierra ha comparado el fastidio que le produce conocer la trama principal de esta saga con el rechazo que alberga hacia Lo que el viento se llevó, una película que siente que "le imponen" ver. "Nunca he visto Lo que el viento se llevó y nunca lo haré, sólo porque siento que me la imponen y es una especie de cursilería", ha admitido sobre el clásico melodrama de 1939.

En la entrevista, Jarmusch declara que no rechaza del todo el cine más comercial, indicando que le gustan sagas como John Wick, que ama las alocadas comedias de Agárralo como puedas y que la primera entrega de Terminator de James Cameron es "una obra maestra". El director no se considera a si mismo "jerárquico" con respecto al cine, pero sí admite tener sus preferencias entre las cintas más comerciales. "Como amo profundamente el oficio de cineasta, por supuesto que me gusta el trabajo de los grandes directores", explica sobre sus gustos cinematográficos.

Aún así, ha criticado duramente uno de los elementos más reconocibles de los 'blockbusters' actuales: la escasa duración de los planos que provoca escenas hiperactivas y difíciles de seguir para los espectadores. Esta es una de las cosas que Jarmusch más odia del cine de acción actual.

"Ponte cualquier película reciente de acción y busca cualquier plano que dure más de tres segundos. Eso me parece realmente insultante y una mierda de cine: como si tuvieran que mantenerlo en movimiento cada tres segundos. ¡Y eso es lo máximo que dejan una toma! Y luego cortan. ¡Un segundo, corten! Dos segundos, ¡corten! ¡Tres segundos, corten! Tío, me duele la cabeza. Simplemente lo apago. Es como, ¡Vamos, hombre, ve a la escuela de cine! ¡Mira algo! ¡Lee un libro! ¡Mira un cuadro! Mira algo. Esto es una tontería. No lo soporto", ha despotricado vehementemente el director sobre la caótica realización de algunas películas de acción actuales.