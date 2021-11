Jennifer Lopez y Owen Wilson se dan el sí, quiero en el tráiler de Cásate conmigo

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Universal ha lanzado el tráiler de Cásate conmigo, nueva comedia romántica de Kat Coiro protagonizada por Jennifer Lopez, Maluma y Owen Wilson. La película se estrena en cines españoles el 25 de febrero de 2022.

"Kat Valdez (Lopez) y Bastian, la revelación musical del momento (interpretado por Maluma en su debut cinematográfico), forman la pareja más sexy e influyente del mundo. Con su irresistible single Marry Me en lo más alto de las listas de ventas, están a punto de casarse ante sus fans en un concierto que se retransmitirá por todo el mundo en múltiples plataformas.

Charlie Gilbert (Owen Wilson), divorciado y profesor de matemáticas, acaba acudiendo al evento arrastrado por su hija Lou (Chloe Coleman) y su mejor amiga (Sarah Silverman). Cuando segundos antes de la ceremonia Kat se entera de que Bastian la ha engañado con su propia asistente, de pronto toda su vida se tuerce y se viene abajo en pleno escenario, cuestionándose el amor, la verdad y la fidelidad.

Mientras su frágil mundo se desmorona, su mirada se cruza con la de un desconocido, un rostro del público. Si lo conocido puede decepcionar así, quizá lo desconocido sea la respuesta... Y, en un momento de locura, Kat decide casarse con Charlie", reza la sinopsis.

El tráiler comienza presentando la relación entre Kat y Bastian. "En 36 horas la superestrella Kat Valdez y el ganador de un Grammy Bastian interpretarán su nueva canción Marry Me y contraerán matrimonio en un evento en streaming que seguirán unos 20 millones de fans", reza el clip.

Por su parte, Charlie ira al evento en vivo, donde minutos antes saldrá a la luz un vídeo de Bastian besándose con otra mujer. El personaje de Owen Wilson estará entre el público sujetando un cartel que reza "Cásate conmigo" y la cantante aceptará. "Me han dicho que 20 millones de personas iban a vernos contraer matrimonio. Dicen que si quieres algo diferente tienes que hacer algo diferente. ¿Por qué no? Sí, me casaré contigo", dice ella, señalando a Charlie.

En ese momento la estrella decidirá seguir casada e intentar que su relación se vuelva real. "Anoche empecé algo y si no llegó hasta el final pareceré una loca", afirma Kat, que pronto se acostumbrará a la vida alejada de la fama. "Pasar el día con vosotros ha hecho que me sienta bastante normal" confiesa.

John Rogers, Tami Sagher y Harper Dill están detrás del guion de la cinta, basado en la novela gráfica de Bobby Crosby. La película está producida por Elaine Goldsmith-Thomas, Jennifer Lopez, Benny Medina y John Rogers. La producción ejecutiva corre a cargo de Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur y J.B. Roberts.