Jennifer Lawrence y su escena desnuda en 'Sin Malos Rollos': "No me lo pensé dos veces" - SONY PICTURES

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Tras una temporada alejada de la cartelera, Jennifer Lawrence ha regresado a los cines con Sin malos rollos (No Hard Feelings), una comedia para adultos en la que interpreta a Maddie, una mujer en apuros económicos que, para intentar salvar la casa en la que creció, acepta la oferta que le hacen unos desesperados y sobreprotectores padres de salir con un con su joven algo pardillo hijo a cambio de un coche.

Una trama rocambolesca, basada en un anunció real, en el marco de la que Lawrece se ve envuelta en no pocas situaciones surrealistas y desternillantes. Una de ellas implica una pelea con unos jóvenes en la playa en la que la actriz aparece totalmente desnuda. Algo que, asegura, no le supuso mayor problema.

"Todo el mundo, entre mi familia y también todo mi equipo estaban pensando en mí y me decían: '¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Realmente estás segura?. Pero yo ni siquiera me lo pensé dos veces. Me pareció divertidísimo", explica Lawrence en una entrevista concedida a Variety en la que tanto ella como su compañero de reparto, Andrew Barth Feldman, que interpreta al joven Percy aseguran que la secuencia se rodó en un "ambiente totalmente estéril y profesional".

"En muchas situaciones de las que se ven envueltos estos personajes, te partes de risa. Nos hicimos tan amigos al instante que nunca nos sentimos raros o inseguros. Fue totalmente profesional", afirma el joven intérprete.

La explicación de Lawrence, que más allá de la lamentables filtraciones de sus fotografías privadas, ya apareció sin ropa en la gran pantalla en el thriller de espías Gorrion Rojo, no sorprende teniendo en cuenta que la actriz ya confesó que fue precisamente el guión de Sin malos rollos, que firma su amigo y también director del filme Gene Stupnitsky, lo que hizo abandonar su retiro temporal tras ser madre antes de lo previsto.

"Nunca pensé en retirarme definitivamente de Hollywood. Tenia planeado volver en algún momento, pero simplemente no iba a trabajar en un futuro cercano. Iba a estar sin trabajar durante, al menos, otro año. Pero luego, cuando leí el guión... creo que estábamos en el set cuatro meses después", recuerda Lawrence en una entrevista concedida a CulturaOcio.com durante su visita a Madrid para promocionar esta comedia para adultos.