Jennifer Lawrence defiende que Leonardo DiCaprio cobre más que ella en No mires arriba

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Jennifer Lawrence ha defendido que Leonardo DiCaprio, su compañero de reparto en la comedia satírica 'No mires arriba', cobre un salario mayor que el suyo. La ganadora del Oscar por 'El lado bueno de las cosas' ha descartado que se trate de un caso de desigualdad salarial. "Estoy más que satisfecha con mi contrato", ha asegurado.

La polémica ha saltado porque se ha revelado que el salario de DiCaprio es un 20% mayor que el de ella, a pesar de ser considerados ambos actores protagonistas de la cinta de Adam McKay. La intérprete ha asegurado que ha sido por una cuestión de beneficios en la cartelera.

"Leo aporta más taquilla que yo. Me considerado muy afortunada y estoy satisfecha con mi salario", declaró la actriz en una entrevista para Vanity Fair, con motivo de la promoción del filme, que llegará a los cines el 10 de diciembre y a la plataforma de Netflix el 24 del mismo mes.

Según reveló Variety, DiCaprio recibió 30 millones de dólares por participar en el filme, frente a los 25 que obtuvo Lawrence, lo que se traduce en que su salario fue un 20% superior. La protagonista de 'Los Juegos del Hambre' ha destacado que la situación ha sido muy distinta a otras que vivió anteriormente, reforzando que se trata de una cuestión de caché.

"En otras situaciones, lo que he visto y estoy segura que otras mujeres en el mundo laboral también lo han vivido, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre la igualdad en materia de remuneración. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es una disparidad sexista, pero no son capaces de responder qué es exactamente", expuso.

En 'No mires arriba', Lawrence encarna a Kate Dibiasky, una doctoranda que descubre un cometa que amenaza con destruir la Tierra. Con ayuda de su profesor, interpretado por DiCaprio, ambos buscarán la forma de advertir a la humanidad de que el fin está cerca y buscarán la forma de evitar que toda forma de vida desaparezca.

Junto con Lawrence y DiCaprio, Adam McKay ha creado un auténtico 'dream team' artístico, pues completan el reparto Rob Morgan, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande y Himesh Patel.