Jennifer Grey protagonizará secuela de Dirty Dancing, que ya está en marcha con los productores de Los Juegos del Hambre

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

La tardía secuela de Dirty Dancing, con Jennifer Grey retomando su mítico papel de Frances 'Baby' Houseman, ya está en marcha. Además de tener luz verde oficial, el proyecto ha sumado a los productores de la exitosa saga Los juegos del hambre.

"Dirty Dancing sigue siendo tan querida hoy como lo era cuando se estrenó, y sabíamos que tendría que reunirse un grupo muy especial de personas para que los fans aceptaran regresar a Kellerman's. Estamos encantados de anunciar que hemos reunido al equipo perfecto para sacar adelante esta película con la colaboración de Jennifer Grey", anunció Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, en un comunicado recogido por ScreenRant.

"No hay mejores productores para esta película que nuestros socios y amigos de toda la vida, Nina [Jacobson] y Brad [Simpson] de Los juegos del hambre, y estamos encantados de que Kim [Rosenstock] se haya sumado al proyecto como guionista", continuó Fogelson. "Con este súper equipo ya formado, estamos avanzando a toda máquina para que tanto fans antiguos como nuevos puedan descubrir la magia, la música y la emoción de Dirty Dancing en una nueva película destinada a la gran pantalla", concluyó.

"El papel de Baby ha ocupado un lugar muy profundo y significativo en mi corazón, al igual que en el de tantos fans a lo largo de los años", expresó Grey sobre su vuelta en la secuela de Dirty Dancing, donde además ejercerá como productora, en otro comunicado.

"Durante mucho tiempo me he preguntado dónde podríamos encontrar a Baby años después y cómo sería su vida, pero me ha llevado tiempo reunir al tipo de personas en las que sentía que podía confiar para continuar con el legado de la película original... ¡y me emociona decir que parece que la espera pronto llegará a su fin!", sentenció la actriz que protagonizó junto a Patrick Swayze el filme original de 1987.

Por su parte, Jacobson también expresó su opinión en un comunicado. "Dirty Dancing es esa película tan rara que sigue siendo tan emotiva, emocionante y rebelde hoy como lo fue el año en que se estrenó", afirmó la productora de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, que verá la luz el próximo 20 de noviembre.

Estrenada en 1987, Dirty Dancing está considerada por muchos como uno de los mejores filmes románticos. Dicho esto, aunque su tardía secuela se anunció en 2020, el proyecto ha sufrido numerosos retrasos desde entonces, cambiando en distintas ocasiones su fecha de rodaje hasta ahora.

Según señala ScreenRant, se espera que el rodaje de Dirty Dancing 2 arranque a finales de este 2026. No obstante, aunque Grey volverá a interpretar en ella a Frances, todavía está por ver cómo abordará la cinta la ausencia de Johnny Castle, al que interpretó Swayze, quien falleció en 2009 debido a un cáncer de páncreas. Pero el hecho de que Grey afirme que ha dado con el equipo adecuado para sacar adelante la cinta lleva a pensar que han encontrado el modo de honrar al mítico personaje del actor.