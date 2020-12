Jeff Bridges reaparece rapado tras anunciar que padece cáncer: “Me encuentro bien”

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Jeff Bridges anunció recientemente que padece cáncer. El actor, que fue diagnosticado con un linfoma, ha compartido una actualización sobre su estado de salud, tranquilizando a sus seguidores y luciendo su nuevo aspecto.

"Aquí comparto lo último: me siento bien; me afeité la cabeza; tengo un cachorro, Monty; ha sido mi cumpleaños, 71 años", escribió en Instagram.

El intérprete reveló en octubre que sufría un linfoma y se estaba sometiendo a un tratamiento. "Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad seria, me siento afortunado por tener un equipo de doctores genial y el pronóstico es bueno. He comenzado mi tratamiento y os mantendré al tanto de mi recuperación", publicó.

El actor también quiso agradecer el apoyo recibido en estos duros momentos. "Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos. Gracias por sus oraciones y buenos deseos", reveló. "Este asunto del cáncer está provocando sentimientos de gratitud y amor a lo grande", añadió.

Esta no es la primera imagen que Bridges comparte desde que anunció su enfermedad. Ya en octubre la estrella colgó una instantánea en la que aparece recibiendo el tratamiento. "Quiero daros las gracias por contactar conmigo en este momento, es genial recibir tantos buenos deseos y amor", afirmó.

I want to thank you all for reaching out during this time, it feels good getting all the well wishes and love! I’ll be sharing more updates on https://t.co/tndalVJNn0 pic.twitter.com/0hGh7gs1Dp