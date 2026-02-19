Jared Leto aparece en los archivos de Epstein: "Lo hizo muy bien"

Jared Leto parece en los archivos de Epstein: "Lo hizo muy bien" - LIFETIME/CONTACTO

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Son varios los nombres conocidos que aparecen en los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein y ahora ha salido a la luz que el de Jared Leto se encuentra entre ellos. Aunque esto no incrimina directamente al actor y cantante de nada, sí resulta sospechoso, sobre todo teniendo en cuenta pasadas acusaciones.

"Jared Leto lo hizo muy bien ;)", puede leerse en un correo electrónico enviado a Epstein en 2015, según recoge ComicBookMovie. Y si bien el contexto del mensaje se desconoce, la terrible naturaleza de las actividades del fallecido magnate hacen que cualquier vinculación con el mismo y sus documentos despierte muchas suspicacias.

🚨🇺🇸 BREAKING — Epstein Email:



"Jared Leto Did Very Well ;)" pic.twitter.com/5cAHUpMPsr — ✦✦✦ 𝙿𝚊𝚖𝚙𝚑𝚕𝚎𝚝𝚜 ✦✦✦ (@PamphletsY) February 17, 2026

Cabe recordar que el pasado verano, el actor y cantante del grupo de rock alternativo Thirty Seconds To Mars fue acusado de conducta sexual inapropiada por nueve mujeres, algunas de las cuales eran menores de edad cuando los presuntos hechos tuvieron lugar, no siendo esa la primera vez que el artista enfrentaba denuncias similares.

"Las mujeres con las que hablé dicen que el supuesto comportamiento pasado de Leto no fue una fase, sino más bien parte de un patrón, uno que era y sigue siendo ampliamente conocido en algunos círculos y, en general, aceptado en silencio", exponía el artículo de Air Mail que recogió los testimonios de las presuntas víctimas, una de las cuales afirmaba que "ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo".

Los rumores sobre comportamiento sexual inapropiado, en especial hacia menores, llevan años persiguiendo al artista, con figuras de la industria incluso llegando a señalarle en redes sociales. "Ahora que te has colado en los mensajes directos de todas las modelos de entre 18 y 25 años, ¿cuál dirías que es tu tasa de éxito?", escribía por ejemplo Dylan Sprouse en su cuenta de X, antes Twitter, a lo que James Gunn respondía preguntando si en Internet empezaba con las de 18.

Independientemente de las acusaciones, Leto continúa trabajando para grandes estudios y protagonizando cintas como la estrenada el pasado julio TRON: Ares. Además, el actor dará vida al villano Skeletor en el remake en imagen real de Masters del universo, que aterriza en cines el próximo 5 de junio.