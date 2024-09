James McAvoy protagoniza No hables con extraños: "Todos tenemos un lado oscuro"

LOS ÁNGELES, 12 Sep. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

James McAvoy protagoniza No hables con extraños, filme escrito y dirigido por James Watkins. La cinta es un remake de Gæsterne (Speak No Evil), filme danés de terror dirigido por Christian Tafdrup. Este último thriller psicológico de Blumhouse se estrena en los cines de España este viernes 13 de septiembre.

En No hables con extraños, McAvoy interpreta a Paddy, un personaje que al principio se muestra carismático y divertido, pero que pronto se vuelve violento y muy oscuro. "Todos tenemos un lado oscuro. Creo que todos somos capaces de una gran violencia, ya sea violencia emocional, física, sexual, todas esas cosas. Pienso que las semillas de grandeza y las semillas de bondad están en todos nosotros, y las semillas de maldad también están en todos nosotros", afirma James en una entrevista concedida a CulturaOcio.

La relación entre Paddy y su esposa Ciara es una parte central de la narrativa de No hables con extraños. McAvoy describe esta relación como profundamente complicada, pero auténtica. "En realidad, a pesar de todas las mentiras que se dicen, por más complejo que sea su amor, creo que es verdadero, real. Creo que es honesto. Creo que hay abuso, al cien por cien, pero también creo que el amor es real", explica.

En No hables con extraños, cuando una familia estadounidense va invitada a pasar un fin de semana en la idílica finca campestre de una encantadora familia británica que conocieron en unas vacaciones, lo que comienza como una escapada de ensueño pronto se convierte en una retorcida pesadilla psicológica, en un juego peligroso de secretos y mentiras, donde nada es lo que parece.

Los actores Mackenzie Davis y Scoot McNairy dan vida a Louise y Ben Dalton, la pareja americana que, junto a su hija de 11 años Agnes, acepta la invitación para pasar un fin de semana con Paddy y su esposa Ciara.

UN GUION INTELIGENTE Y ATERRADOR

Para Mackenzie Davis, la primera lectura del guion fue una experiencia que la marcó profundamente. "Pensé... aterrador. Me pareció un guion muy inteligente. Me pareció pausado e inteligente, pero no tan inteligente como para no ser divertido ni gratificante. Y esas son mis películas favoritas. Quiero hacer películas que sean inteligentes, interesantes y únicas", señala la actriz.

Por su parte, Scoot McNairy destaca la vulnerabilidad de su personaje como un punto de partida interesante a la hora de interpretarlo. "Me encantó el papel de Ben. Una de las razones por las que me gustó interpretarlo fue porque el personaje se encontraba en una situación muy vulnerable al principio. Tenía complicaciones en su matrimonio, se sentía distante de su hija, había perdido su trabajo. Realmente le da al personaje un punto de partida cuando está en su peor momento", explica McNairy.

James Watkins siempre tuvo en mente a James McAvoy para el papel de Paddy. "En cierto modo, escribí el personaje pensando en James. Conozco su trabajo. Lo había visto en el pasado interpretando papeles que mostraban esa dualidad, y creo que es así. Es alguien que puede caminar esa línea de la dualidad de ser increíblemente encantador, pero también potencialmente muy agresivo, amenazante y desafiante. Y James hace eso", afirma el director de Eden Lake y La mujer de negro.

Los actores Aisling Franciosi, Alix West Lefler y Dan Hough completan el reparto de No hables con extraños.