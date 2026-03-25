Jaime Lorente, amordazado y al límite en el claustrofóbico tráiler de La silla

LA SILLA - AF PICTURES

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

La silla, la nueva película protagonizada por Jaime Lorente (Reversión, Coartadas, La casa de papel), llegará a los cines el próximo 12 de junio. AF Pictures ha lanzado el primer y claustrofóbico tráiler de este thriller de suspense psicológico que dirige Ángel de la Cruz, ganador de cuatro Premios Goya.

Un avance que presenta al protagonista, el escritor Daniel Lonces encarnado por Lorente, y para el que lo que empieza como un experimento creativo acaba convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

En las primeras escenas del tráiler, el autor le pide a su mujer Irene, encarnada por Christina Ochoa (Animal kingdom, Modern family), que le ate a una silla y le amordace como a la protagonista de la nueva novela que está escribiendo. "Chiquitín, vamos a dejar aquí a papi", dice Ochoa al salir con su hijo de la habitación donde ha dejado atado a Lorente.

Momentos después, las imágenes muestran a Irene inconsciente en el suelo y gravemente herida tras sufrir un terrible accidente. Daniel tendrá que hacer todo lo posible para conseguir soltarse y salvar la vida de su pareja y la de su bebé.

"Daniel Lonces es un joven escritor de novelas de misterio que ha conseguido todo lo que deseaba en la vida, (bueno casi todo). Ha alcanzado lo que siempre ha soñado: es popular, le requieren con frecuencia en los medios de comunicación, está casado con una mujer que le quiere, tiene un precioso niño pequeño y se dedica a lo que le gusta ¿qué más puede pedir?

Por supuesto, esta idílica (o quizá no tanto) existencia se verá inesperadamente truncada. Un día, realizando una pequeña prueba para una de sus novelas quedará accidentalmente atado a una silla sin posibilidad de soltarse. Poco a poco la situación se complicará de forma imprevisible y Daniel tendrá que luchar contra las circunstancias, en inferioridad de condiciones, para salvar su vida y la de los seres que ama. Una situación que progresivamente va adquiriendo tintes dramáticos, en una espiral de intriga, dolor y tensión", adelanta la sinopsis oficial del filme

Jaime Lorente reconoce que el proyecto supuso "un gran reto", una experiencia que, según explica, se lo pasó "muy bien, pero también muy mal". En palabras del propio intérprete, La silla es "uno de los rodajes más duros" de su carrera, tanto "a nivel físico como interpretativo". Lorente subraya que incluso llegó a romperse el bíceps porque "la silla pesaba muchísimo".

"El film se adentra en los rincones más oscuros del ser humano", asegura el director de la cinta. "La silla explora los límites de la culpa, el remordimiento y la redención a través de una historia inquietante, angustiosa y claustrofóbica", añade. No obstante, subraya que se trata también de un relato "lleno de metáforas y poesía".

De la Cruz ha ganado cuatro Premios Goya. En 2001 obtuvo el de mejor película de animación por El bosque animado, sentirás su magia y en 2006 repitió en la misma categoría con El sueño de una noche de San Juan. En 2012 sumó dos más por Arrugas, como mejor guion adaptado y mejor película de animación.